TecDAX-Gewinner Nordex: Starke Quartalszahlen bestätigt – Aktie legt 3,8% zu

Die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker: NDX1) gehört aktuell zu den größten Gewinnern im TecDAX: Das Papier steigt nach der vorliegenden Kursangabe um 3,82% beziehungsweise 1,56 Euro auf 42,40 Euro. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Nordex-Aktienanalyse von Jefferies vom 5. November 2026. Analyst Constantin Hesse bestätigt nach den detaillierten Quartalszahlen das Rating "buy" und das Kursziel 63 Euro. Damit liegt seine Zielmarke weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs.