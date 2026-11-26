Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie setzt die Gegenbewegung fort, die am Dienstag am Jahrestief begann. Heute half der Gesamtmarkt: Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent. Softwarewerte waren gefragt, auch Nemetschek, SAP und Bechtle stehen unter den Gewinnern.

Am Morgen hatte TeamViewer noch nicht unter den 15 stärksten Werten gestanden. Das Plus entstand im Handelsverlauf. Vom Dreh bei 4,26 Euro gerechnet hat die Aktie nun rund 6,5 Prozent zugelegt.