Schritt für Schritt weg vom Tief: Die TeamViewer Aktie gewinnt am Donnerstag 2,39 Prozent auf 4,538 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt erneut zu den TecDAX Gewinnern. Am Dienstag hatte der Göppinger Softwareanbieter bei 4,26 Euro knapp über seinem Jahrestief gedreht.
TeamViewer Aktie: TecDAX Gewinner – die Erholung vom Jahrestief geht in die Verlängerung
Die TeamViewer Aktie schließt am Donnerstag 2,39 Prozent höher bei 4,538 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Seit dem Dreh am Dienstag bei 4,26 Euro hat der Kurs rund 6,5 Prozent gewonnen. Die Bewertung ist niedrig, die Prognose gesenkt.
Warum steigt die TeamViewer Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie setzt die Gegenbewegung fort, die am Dienstag am Jahrestief begann. Heute half der Gesamtmarkt: Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent. Softwarewerte waren gefragt, auch Nemetschek, SAP und Bechtle stehen unter den Gewinnern.
Am Morgen hatte TeamViewer noch nicht unter den 15 stärksten Werten gestanden. Das Plus entstand im Handelsverlauf. Vom Dreh bei 4,26 Euro gerechnet hat die Aktie nun rund 6,5 Prozent zugelegt.
Billig aus gutem Grund?
Die Bewertung ist der Kern der Geschichte. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,51 für 2026 ist TeamViewer laut FactSet der günstigste Wert im TecDAX. Erwartet wird ein Gewinn je Aktie von 0,98 Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei rund 43 Prozent.
Dem steht ein schrumpfendes Geschäft gegenüber. Anfang November senkte der Vorstand die Umsatzprognose und erwartet für 2026 nun einen währungsbereinigten Rückgang von 1 bis 2 Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 3,9 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. An einem einzigen Tag verlor die Aktie damals rund ein Viertel ihres Wertes. Leerverkäufer setzen auf weiter fallende Kurse, Capital Fund Management erhöhte seine Position zuletzt auf 1,00 Prozent des Aktienkapitals.
Was jetzt für die TeamViewer Aktie zählt
Das Jahrestief
Solange 4,25 Euro halten, bleibt die Bodenbildung intakt.
Die Leerverkäufer
Steigt der Kurs weiter, müssen sie Positionen eindecken, was die Erholung beschleunigen kann.
Der Umsatztrend
Erst eine Rückkehr zu Wachstum würde die niedrige Bewertung zum Argument machen.
Stammdaten
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC)
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8, US-Handelssymbol BECTY (ADR, OTC)
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