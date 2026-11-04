TeamViewer Aktie: Brisanter Hedgefonds-Machtkampf - Zwei Short-Wetten massiv erhöht!

Besonders spannend ist die Frage, ob die Kombination aus steigenden Aktienkursen und umfangreichen Netto-Leerverkaufspositionen einen sogenannten Short Squeeze begünstigen könnte. Bei einer klassischen Leerverkaufsstrategie werden geliehene Aktien verkauft, um sie später möglichst günstiger zurückzukaufen. Steigt der Aktienkurs entgegen den Erwartungen, können Verluste entstehen. Entscheidet sich ein Leerverkäufer daraufhin, seine Position zu schließen, muss er die zuvor verkauften Aktien zurückkaufen. Dadurch entsteht zusätzliche Nachfrage, die einen bestehenden Kursanstieg unter bestimmten Bedingungen verstärken kann. Bei TeamViewer könnte dieser Mechanismus relevant werden, falls die Aktie ihren positiven Kursverlauf fortsetzt und gleichzeitig mehrere größere Short-Investoren ihre Engagements reduzieren. Die jüngste Halbierung der Position von Marble Bar zeigt bereits, dass einzelne Marktteilnehmer ihre Short-Exponierung zurückfahren. Allerdings lässt sich daraus kein bevorstehender Short Squeeze ableiten. Mit Citadel Securities und Capital Fund Management haben zwei andere Investoren ihre Positionen gleichzeitig deutlich erhöht. Ein Short Squeeze bleibt deshalb ein mögliches Szenario, aber keineswegs eine zwangsläufige Folge der aktuellen Positionierung. Entscheidend wären unter anderem die gesamte Shortquote, die Handelsliquidität, die Kosten der Aktienleihe und die Bereitschaft der Leerverkäufer, ihre Positionen auch bei steigenden Kursen aufrechtzuerhalten. Sollte TeamViewer mit überzeugenden Geschäftszahlen oder positiven operativen Entwicklungen überraschen, könnte dies den Druck auf einzelne Short-Investoren erhöhen.