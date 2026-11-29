Am 30. Oktober legte TDK die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr vor. Der Umsatz stieg um 31,9 Prozent auf 1.560,6 Milliarden Yen, der operative Gewinn um 41 Prozent auf 208,2 Milliarden Yen, der Nettogewinn um 58,4 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun 3.550 Milliarden Yen Umsatz und 365 Milliarden Yen operativen Gewinn. Die Jahresdividende soll von 40 auf 50 Yen steigen.

Getragen wird das Wachstum von zwei Seiten. Zum einen von Bauteilen für Festplatten, die in Rechenzentren für künstliche Intelligenz gebraucht werden: Der Gewinn dieser Sparte hat sich fast verdreifacht. Zum anderen von der Sparte, die TDK „Energy Application Products“ nennt. Sie umfasst vor allem Akkus und erzielte 150,1 Milliarden Yen operativen Gewinn – rund 72 Prozent des Konzernergebnisses, wie eine Rechnung der Redaktion zeigt.