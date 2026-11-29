In vielen Smartphones der Welt steckt ein Akku aus dem Hause TDK. Der japanische Konzern ist über seine Batteriesparte einer der größten Hersteller kleiner Lithium-Ionen-Akkus – und an der Börse derzeit ein Sorgenkind. Die TDK Aktie schloss am Freitag in Tokio bei 2.306 Yen, ein Plus von 4,4 Prozent. Am 1. Juni hatte sie mit 4.315 Yen ein Allzeithoch erreicht. Seither hat sie rund 47 Prozent verloren, allein in den vergangenen 20 Handelstagen gut 18 Prozent.
TDK Aktie: 47 Prozent unter dem Rekordhoch – warum der heimliche Batterie-Riese trotz Rekordgewinn abstürzt
Die TDK Aktie hat am Freitag in Tokio 4,4 Prozent zugelegt, liegt aber fast um die Hälfte unter ihrem Rekord vom Juni. Viele kennen TDK noch von Musikkassetten. Tatsächlich stammen fast drei Viertel des Gewinns aus Batterien, vor allem für Smartphones. Der Konzern hat die Prognose kräftig erhöht und die Dividende angehoben. Die Analyse: was den Kurs belastet und warum das Akkugeschäft im zweiten Halbjahr schwächer wird.
Die Zahlen
Rekordhalbjahr und höhere Dividende
Am 30. Oktober legte TDK die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr vor. Der Umsatz stieg um 31,9 Prozent auf 1.560,6 Milliarden Yen, der operative Gewinn um 41 Prozent auf 208,2 Milliarden Yen, der Nettogewinn um 58,4 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun 3.550 Milliarden Yen Umsatz und 365 Milliarden Yen operativen Gewinn. Die Jahresdividende soll von 40 auf 50 Yen steigen.
Getragen wird das Wachstum von zwei Seiten. Zum einen von Bauteilen für Festplatten, die in Rechenzentren für künstliche Intelligenz gebraucht werden: Der Gewinn dieser Sparte hat sich fast verdreifacht. Zum anderen von der Sparte, die TDK „Energy Application Products“ nennt. Sie umfasst vor allem Akkus und erzielte 150,1 Milliarden Yen operativen Gewinn – rund 72 Prozent des Konzernergebnisses, wie eine Rechnung der Redaktion zeigt.
Die Batterie
Weniger Smartphones, weniger Akkus
Genau in dieser Sparte liegt die Sorge. Die Stückzahlen bei Akkus gingen bereits zurück, weil weniger Smartphones gebaut werden. Der Umsatz stieg nur dank teurerer neuer Produkte und Preisanpassungen. Für das laufende Quartal erwartet TDK, dass die Auslieferungen kleiner Akkus um rund 10 Prozent sinken und der Spartenumsatz um 2 bis 5 Prozent zurückgeht.
Die Ursache nennt das Management deutlich: Speicherchips sind knapp, und das bremst die Smartphone-Produktion. TDK rechnet für das Gesamtjahr mit weniger als 1,1 Milliarden gebauten Geräten und damit mit einem stärkeren Rückgang als noch im April. Wachsen sollen dagegen mittelgroße Akkus für Industriekunden.
Der Kurs
Verkauft mit den KI-Werten
Die TDK Aktie fiel am Tag der Zahlen um 7,2 Prozent – noch bevor der Bericht nach Börsenschluss erschien. Im November geriet sie mit den japanischen Technologiewerten weiter unter Druck. Hinzu kommen die Investitionen: TDK erhöht die Ausgaben auf 400 Milliarden Yen und rechnet für das Gesamtjahr mit einem negativen freien Mittelzufluss von 50 Milliarden Yen, vor allem wegen Übernahmen. Beim Schlusskurs vom Freitag liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Unternehmensprognose laut Yahoo Finance Japan bei rund 16, die Dividendenrendite bei knapp 2,2 Prozent.
Häufige Fragen zur TDK Aktie
Was hat TDK mit Batterien zu tun?
Die Sparte für Akkus und Stromversorgungen ist der größte Gewinnbringer des Konzerns. TDK gehört zu den führenden Herstellern von Smartphone-Akkus.
Warum ist die TDK Aktie gefallen?
Der Markt fürchtet ein schwächeres Akkugeschäft, weil weniger Smartphones gebaut werden. Zudem wurden Technologiewerte im November breit verkauft.
Wie hoch ist die Dividende?
TDK plant für das laufende Geschäftsjahr 50 Yen je Aktie.
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