Die Target Aktie (TGT, ISIN US87612E1064) hat 2026 eine der bemerkenswertesten Aufholjagden im US-Einzelhandel hingelegt. Am Dienstag, dem 24. November, schloss sie bei 176,06 US-Dollar, dem höchsten Schlusskurs seit April 2024; am Mittwoch folgte ein Minus von 2,18 Prozent auf 172,22 Dollar. Am Black Friday, dem 27. November 2026, notierte sie in der verkürzten Sitzung um 10:13 Uhr New Yorker Zeit (16:13 Uhr MEZ) bei rund 171,93 Dollar. Seit Jahresbeginn steht nach Berichten ein Plus von rund zwei Dritteln zu Buche.

Unsere Target Aktienanalyse fragt, was an dem Comeback Substanz ist und was Einmaleffekte sind. Denn der starke Quartalsgewinn enthält Zollrückerstattungen, die sich nicht wiederholen. Dazu kommen die Frage nach der Bewertung und der Blick auf die Target Aktienprognose des Marktes – ausgerechnet am umsatzstärksten Einkaufstag des Jahres.