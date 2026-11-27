Tapestry-Aktie S&P 500 Verlierer: Luxusmodekonzern gibt nach – warum die Aktie um 1,5 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 1 Min.

Die Tapestry-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,51 Prozent auf 127,64 US-Dollar gibt der Mutterkonzern von Coach und Kate Spade nach.

Die Tapestry-Aktie (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Handelssymbol: TPR) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,51 Prozent auf 127,64 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. TPR TPR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TPR — — — Tapestry im laufenden Handel -1,51 % Kurs im laufenden Handel 127,64 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Konsumwert im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Konsumwerte wie Tapestry bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Tapestry lebt vom Geschäft mit Handtaschen und Accessoires. Ein Minus von 1,5 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Tapestry-Aktie spricht Starke Marken: Coach und Kate Spade.

Weihnachtsgeschäft: Saisonale Nachfrage. Was die Tapestry-Aktie belasten kann Konsumklima: Schwache Nachfrage träfe Luxusgüter.

Rotation: Konsumwerte weniger gefragt. Steckbrief der Tapestry-Aktie Unternehmen: Tapestry, Inc.

ISIN: US8760301072 · WKN: A2JSR1

Handelssymbol: TPR (NYSE)

Branche: Mode, Accessoires Häufige Fragen zur Tapestry-Aktie Warum ist die Tapestry-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,51 Prozent auf 127,64 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US8760301072, WKN A2JSR1, Handelssymbol TPR. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Tapestry ohne Nachricht Die Tapestry-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.