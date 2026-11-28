Damit wird das ursprünglich für 2027 gesetzte Ziel von mehr als 2,5 Milliarden Euro bereits ein Jahr früher übertroffen. Für 2027 nimmt der Konzern nun mehr als drei Milliarden Euro ins Visier. Überraschend kam das für den Markt nicht: Analysten hatten im Schnitt bereits mit ziemlich genau dieser Summe gerechnet. Den Aktionären stellt Talanx für 2026 eine Dividende von mehr als vier Euro je Aktie in Aussicht, nach 3,60 Euro.