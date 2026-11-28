Im Schatten von Allianz und Münchener Rück ist in Hannover ein Versicherer herangewachsen, der seine Ziele schneller erreicht, als er sie sich setzt. Talanx will 2027 erstmals mehr als drei Milliarden Euro verdienen. Die Talanx Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 135,20 Euro – 0,67 Prozent über dem Schluss der Vorwoche und nahe ihrem Rekordniveau.
Talanx Aktie: Erstmals drei Milliarden Euro Gewinn im Visier – und JPMorgan legt das Kursziel auf 150 Euro
Der Versicherer aus Hannover übertrifft seine eigenen Mittelfristziele ein Jahr früher und peilt für 2027 einen Rekord an. JPMorgan hebt das Kursziel. Wo die Talanx Aktie steht und was bremsen kann.
Talanx AG · ISIN: DE000TLX1005 · WKN: TLX100 · Handelssymbol: TLX · US-Handelssymbol: TLLXY
Hannover Rück SE · ISIN: DE0008402215 · WKN: 840221 · Handelssymbol: HNR1 · US-Handelssymbol: HVRRY
Die Zahlen
Rekord nach neun Monaten, Ziel erneut angehoben
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um zwölf Prozent auf den Rekordwert von 2,195 Milliarden Euro. Der Versicherungsumsatz wuchs währungsbereinigt um vier Prozent auf 37,0 Milliarden Euro, alle Geschäftsbereiche trugen zum Ergebnis bei, die Schaden-Kosten-Quote sank. Daraufhin hob Talanx das Gewinnziel für 2026 auf mehr als 2,8 Milliarden Euro an.
Damit wird das ursprünglich für 2027 gesetzte Ziel von mehr als 2,5 Milliarden Euro bereits ein Jahr früher übertroffen. Für 2027 nimmt der Konzern nun mehr als drei Milliarden Euro ins Visier. Überraschend kam das für den Markt nicht: Analysten hatten im Schnitt bereits mit ziemlich genau dieser Summe gerechnet. Den Aktionären stellt Talanx für 2026 eine Dividende von mehr als vier Euro je Aktie in Aussicht, nach 3,60 Euro.
Talanx hat die angenehme Angewohnheit, vorsichtig zu versprechen und mehr zu liefern. Der Kurs nahe dem Hoch zeigt: Der Markt hat sich daran gewöhnt. Das macht Überraschungen schwerer.
Die Analysten
Mehr Kursziel, mit einem Vorbehalt
Farooq Hanif von der US-Bank JPMorgan hob in einer am 26. November 2026 veröffentlichten Studie das Kursziel für Talanx von 140 auf 150 Euro an und beließ die Einstufung auf „Overweight“. Er begründet das mit dem Wachstumskurs und der im Branchenvergleich attraktiven Bewertung. Zugleich warnt die Bank vor schwächeren Preisen in Teilen der Versicherungsbranche. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Genau dieser Vorbehalt ist der Kern des Risikos. Zu Talanx gehört mehrheitlich der Rückversicherer Hannover Rück, in dessen Markt die Preise nach mehreren guten Jahren nachgeben. Dazu kommt das Erstversicherungsgeschäft unter der Marke HDI in Europa und Lateinamerika. Neue Mittelfristziele will Talanx am 18. März 2027 vorstellen.
Häufige Fragen zur Talanx Aktie
Wo steht die Talanx Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 135,20 Euro, 0,67 Prozent über dem Schluss der Vorwoche.
Was erwartet Talanx für 2027?
Einen Konzerngewinn von mehr als drei Milliarden Euro.
Wie hoch soll die Dividende ausfallen?
Für 2026 stellt Talanx mehr als vier Euro je Aktie in Aussicht, nach 3,60 Euro.
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