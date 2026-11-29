Die Talanx Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 135,20 Euro geschlossen, ein Plus von 0,37 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Talanx Aktie 0,67 Prozent, seit Jahresbeginn 21,04 Prozent. In einer Woche, in der Anleger in zyklische Werte umschichteten, lief der Versicherungskonzern ohne große Dynamik.
Talanx Aktie: Dividende über 4 Euro, Gewinnziel erneut erhöht – wie weit trägt der Lauf des HDI-Konzerns?
Die Talanx Aktie schließt die Woche bei 135,20 Euro und liegt auf Jahressicht gut 21 Prozent im Plus. Nach einem Rekordgewinn in neun Monaten hat der Versicherer seine Ziele für 2026 und 2027 angehoben. Die Aktionäre sollen mehr als 4 Euro Dividende je Aktie erhalten.
Talanx AG · ISIN: DE000TLX1005 · WKN: TLX100 · Handelssymbol: TLX (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): TNXXF
Die Zahlen
Rekordgewinn in allen Sparten
Von Januar bis September verdiente Talanx 2,195 Milliarden Euro, 11,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und so viel wie nie in den ersten drei Quartalen. Das operative Ergebnis stieg um 13 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro, der Versicherungsumsatz um 3 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 89,8 auf 89,0 Prozent. Alle Geschäftsbereiche steigerten ihre Ergebnisse.
Talanx hob deshalb die Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr an, auf mehr als 2,8 Milliarden Euro. Das ursprünglich erst für 2027 gesetzte Ziel von mehr als 2,5 Milliarden Euro übertrifft der Konzern damit ein Jahr früher. Für 2027 peilt Talanx erstmals einen Gewinn von mehr als 3 Milliarden Euro an. Die Dividende für 2026 soll auf mehr als 4 Euro je Aktie steigen, nach 3,60 Euro für 2025. Neue Mittelfristziele bis 2029 will der Konzern am 18. März 2027 vorlegen.
Ein großer Teil des Gewinns stammt aus der Rückversicherung. Talanx hält 50,2 Prozent an der Hannover Rück (ISIN: DE0008402215 · WKN: 840221 · Handelssymbol: HNR1).
Talanx verbindet steigende Gewinne mit einer wachsenden Dividende. Das Risiko sind große Naturkatastrophen und sinkende Preise in der Rückversicherung.
Häufige Fragen zur Talanx Aktie
Wo hat die Talanx Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 135,20 Euro, ein Plus von 0,37 Prozent.
Welche Dividende ist geplant?
Für 2026 stellt Talanx mehr als 4 Euro je Aktie in Aussicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000TLX1005, WKN TLX100, Handelssymbol TLX.
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