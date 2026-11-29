Von Januar bis September verdiente Talanx 2,195 Milliarden Euro, 11,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und so viel wie nie in den ersten drei Quartalen. Das operative Ergebnis stieg um 13 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro, der Versicherungsumsatz um 3 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 89,8 auf 89,0 Prozent. Alle Geschäftsbereiche steigerten ihre Ergebnisse.

Talanx hob deshalb die Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr an, auf mehr als 2,8 Milliarden Euro. Das ursprünglich erst für 2027 gesetzte Ziel von mehr als 2,5 Milliarden Euro übertrifft der Konzern damit ein Jahr früher. Für 2027 peilt Talanx erstmals einen Gewinn von mehr als 3 Milliarden Euro an. Die Dividende für 2026 soll auf mehr als 4 Euro je Aktie steigen, nach 3,60 Euro für 2025. Neue Mittelfristziele bis 2029 will der Konzern am 18. März 2027 vorlegen.

Ein großer Teil des Gewinns stammt aus der Rückversicherung. Talanx hält 50,2 Prozent an der Hannover Rück (ISIN: DE0008402215 · WKN: 840221 · Handelssymbol: HNR1).