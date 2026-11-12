TAG Immobilien Aktie steigt trotz Shortseller-Attacke: 5,29% Leerverkaufspositionen sorgen für Zündstoff!

Die TAG Immobilien-Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage. Mit einem aktuellen Kurs von 11,58 Euro und einem Tagesgewinn von 1,312 Prozent zeigt der Wohnimmobilienkonzern eine positive Entwicklung. Gleichzeitig hat Citadel Advisors seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,47 Prozent auf 0,53 Prozent erhöht und damit die Veröffentlichungsschwelle überschritten. Besonders auffällig bleibt die große Position von Capital Fund Management mit 1,90 Prozent. Zusammen mit den zuletzt gemeldeten Positionen von Acadian, D. E. Shaw, PDT Partners und AQR ergibt sich eine rechnerische Short-Positionierung von 5,29 Prozent des Aktienkapitals. Diese Konstellation verdeutlicht, dass mehrere institutionelle Investoren weiterhin auf der Short-Seite engagiert sind. Allerdings beweist sie weder einen bevorstehenden Kursrückgang noch eine unmittelbar bevorstehende Short-Squeeze-Bewegung. Für Anleger wird entscheidend sein, ob TAG Immobilien von einer Verbesserung der Finanzierungsbedingungen und einer stabilen operativen Entwicklung profitieren kann. Sollte die Aktie aufgrund positiver fundamentaler Entwicklungen weiter steigen, könnten einzelne Leerverkäufer zunehmend unter Druck geraten und ihre Positionen reduzieren. Enttäuschen die Geschäftsaussichten dagegen, könnten die Hedgefonds von ihrer negativen Positionierung profitieren. Die kommenden Unternehmensmeldungen und Veränderungen der Short-Positionen dürften deshalb besonders interessant werden.