TAG Immobilien Aktie: Plus 8,6 Prozent – der Wohnungskonzern ist MDAX Gewinner der Woche, Immobilienwerte im Aufwind

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die TAG Immobilien Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 8,58 Prozent auf 12,02 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Der ganze Immobiliensektor erholt sich, Aroundtown und LEG ziehen mit.

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Die TAG Immobilien Aktie hat eine gute Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Hamburger Wohnungskonzerns um 8,58 Prozent und schloss am Freitag bei 12,02 Euro. Damit gehört TAG Immobilien zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der TAG Immobilien Aktie am Freitag 12,02 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +8,58 % Wochenplus von Aroundtown +13,75 % Wochenplus von LEG Immobilien +7,74 % Quelle : Kursliste 27.11.2026 Die Woche Warum die TAG Immobilien Aktie MDAX Gewinner der Woche ist TAG Immobilien stieg im Gleichschritt mit dem Sektor. Drei Immobilienwerte gehören zu den MDAX Gewinnern der Woche: Aroundtown legte 13,75 Prozent zu, LEG 7,74 Prozent. Auslöser für die Branche war die angehobene Prognose von Aroundtown, die auf der LEG-Beteiligung der Tochter Grand City Properties beruht. Eine eigene Meldung von TAG gab es in der Woche nicht. Der Einstieg von Grand City Properties bei LEG hat am Markt zudem Fantasie für weitere Bewegungen unter den Wohnungskonzernen geweckt. Immobilienaktien reagieren außerdem stark auf Zinserwartungen und profitierten von der freundlicheren Börsenstimmung in der zweiten Wochenhälfte. Was für die TAG Immobilien Aktie sprechen könnte Erholung des gesamten Sektors

Bewegung unter den Wohnungskonzernen

Freundlichere Börsenstimmung Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht als Treiber

Zinsabhängigkeit

Verschuldung der Branche Einordnung der Redaktion: Die TAG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner der Woche als Teil einer Sektorbewegung. Ohne eigenen Auslöser hängt sie an der Stimmung für die Branche. FAQ Häufige Fragen zur TAG Immobilien Aktie Warum war die TAG Immobilien Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Der ganze Immobiliensektor erholte sich, angeführt von Aroundtown und LEG. Gab es eigene Nachrichten von TAG Immobilien?

In der Woche nicht, die Bewegung kam aus dem Sektor. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TAG Immobilien Aktie?

ISIN DE0008303504, WKN 830350. Handelssymbol an deutschen Börsen: TEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TAG Immobilien Aktie Die TAG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 12 Euro.

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