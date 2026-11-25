TAG Immobilien Aktie: Rückenwind vom LEG-Deal – der Wohnungskonzern steigt als MDAX Gewinner im Sog von Aroundtown

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:59 2 Min.

Die TAG Immobilien Aktie gewinnt am Mittwoch 2,48 Prozent auf 11,59 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Eigene Nachrichten gibt es nicht. Die angehobene Prognose von Aroundtown rückt die Bewertung deutscher Wohnimmobilien in den Fokus.

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Die TAG Immobilien Aktie gehört am Mittwoch zu den Gewinnern im MDAX. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Hamburger Wohnungskonzerns bei 11,59 Euro, ein Plus von 2,48 Prozent. Hinter Aroundtown ist TAG damit der zweitgrößte MDAX Gewinner des Tages. Kurs der TAG Immobilien Aktie am Abend 11,59 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,48 % Schlusskurs vom Dienstag (eigene Rechnung) 11,31 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; eigene Rechnung Der Auslöser Warum die TAG Immobilien Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine Unternehmensmeldung von TAG gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert die Aktie von den Quartalszahlen von Aroundtown. Der Konzern hob am Mittwoch seine Prognose an, getragen vom Einstieg der Tochter Grand City Properties bei LEG Immobilien. Auch LEG legte im MDAX zu. Der Deal ist ein Signal für die ganze Branche. Aroundtown begründete den Einstieg bei LEG damit, dass die Aktie eine operative Rendite von mehr als 13 Prozent biete. Wenn ein Branchenkonzern börsennotierte Wohnungsunternehmen als günstigen Einstieg betrachtet, schauen Anleger auch auf vergleichbare Titel wie TAG. Die Einordnung Zinsen bleiben der entscheidende Faktor Wohnimmobilienaktien hängen stark an der Zinsentwicklung. Höhere Finanzierungskosten drücken auf die Ergebnisse und auf die Bewertung der Portfolios. Ein Branchendeal ändert daran wenig. Er zeigt aber, dass Käufer die Abschläge an der Börse für attraktiv halten. Was für die TAG Immobilien Aktie sprechen könnte Branchendeal rückt Bewertungen in den Fokus

Stabile Nachfrage nach Wohnraum

Rückenwind von Aroundtown und LEG Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht als Kurstreiber

Hohe Abhängigkeit von den Zinsen

Bewegung kann schnell wieder drehen Einordnung der Redaktion: Die TAG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner, weil der LEG-Einstieg von Aroundtown die Branche neu bewerten lässt. Ein eigener Auslöser fehlt. FAQ Häufige Fragen zur TAG Immobilien Aktie Warum steigt die TAG Immobilien Aktie heute?

Es gibt keine eigene Nachricht. Die angehobene Prognose von Aroundtown und der LEG-Deal stützen Wohnimmobilienwerte. Wer ist der größte MDAX Gewinner des Tages?

Aroundtown mit einem Plus von 4,35 Prozent, dahinter folgt TAG Immobilien. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TAG Immobilien Aktie?

ISIN DE0008303504, WKN 830350. Handelssymbol an deutschen Börsen: TEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TAG Immobilien Aktie Die TAG Immobilien Aktie ist am Abend MDAX Gewinner im Sog von Aroundtown. Der LEG-Deal stärkt die Fantasie für deutsche Wohnungsaktien.

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