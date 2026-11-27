TAG Immobilien Aktie: Zinsen ziehen an, Wohnwerte geben nach – der Vermieter ist MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die TAG Immobilien Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,42 Prozent auf 11,83 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Leicht steigende Anleiherenditen belasten Wohnimmobilienwerte. Auch LEG Immobilien gibt nach.

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Die TAG Immobilien Aktie gibt leicht nach. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Hamburger Wohnungskonzerns bei 11,83 Euro, ein Minus von 0,05 Euro oder 0,42 Prozent. Damit gehört TAG zu den MDAX Verlierern. Auch LEG Immobilien verliert 1,12 Prozent. Kurs der TAG Immobilien Aktie am Morgen 11,83 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,42 % Bund-Future am Morgen -0,20 % Schlusskurs am 25.11. 11,59 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:02 Uhr; dpa-AFX; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die TAG Immobilien Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Wohnimmobilienwerte stehen am Freitag unter leichtem Druck. Der Bund-Future gab am Morgen laut dpa-AFX um 0,20 Prozent nach, was auf etwas höhere Renditen hindeutet. Für Immobilienkonzerne, die stark mit Fremdkapital arbeiten, sind steigende Zinsen eine Belastung. Zudem sind am Markt eher Technologie- und Rohstoffwerte gefragt. In den Tagen zuvor hatte TAG zugelegt. Am Mittwoch stieg die Aktie um 2,48 Prozent auf 11,59 Euro, getragen von der Fantasie um Einstiege bei börsennotierten Wohnungsunternehmen nach dem Deal bei LEG. Der Rückgang am Freitag ist im Vergleich dazu klein. Das Geschäftsmodell Wohnungen in Deutschland, Projekte in Polen TAG vermietet Wohnungen vor allem in Deutschland und ist über den 2022 übernommenen Projektentwickler ROBYG auch in Polen aktiv. Damit hängt die Aktie neben den Zinsen auch am polnischen Wohnungsmarkt. Was für die TAG Immobilien Aktie sprechen könnte Übernahmefantasie im Sektor

Wachstum über Polen

Nur leichter Rücksetzer Was Anleger bedenken sollten Steigende Anleiherenditen

Hohe Zinsabhängigkeit

Umschichtung in zyklische Werte Einordnung der Redaktion: Die TAG Immobilien Aktie ist MDAX Verlierer, weil die Zinsen leicht anziehen. Der Abschlag bleibt gering. FAQ Häufige Fragen zur TAG Immobilien Aktie Warum fällt die TAG Immobilien Aktie heute?

Leicht steigende Anleiherenditen belasten Wohnimmobilienwerte. Wo ist TAG Immobilien tätig?

Vor allem in Deutschland, über ROBYG auch in Polen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TAG Immobilien Aktie?

ISIN DE0008303504, WKN 830350. Handelssymbol an deutschen Börsen: TEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. LEG Immobilien: ISIN DE000LEG1110, Kürzel LEG. Fazit zur TAG Immobilien Aktie Die TAG Immobilien Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Leicht steigende Zinsen bremsen den Wohnungskonzern.

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