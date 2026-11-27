Die TAG Immobilien Aktie gibt leicht nach. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Hamburger Wohnungskonzerns bei 11,83 Euro, ein Minus von 0,05 Euro oder 0,42 Prozent. Damit gehört TAG zu den MDAX Verlierern. Auch LEG Immobilien verliert 1,12 Prozent.
TAG Immobilien Aktie: Zinsen ziehen an, Wohnwerte geben nach – der Vermieter ist MDAX Verlierer
Die TAG Immobilien Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,42 Prozent auf 11,83 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Leicht steigende Anleiherenditen belasten Wohnimmobilienwerte. Auch LEG Immobilien gibt nach.
Der Auslöser
Warum die TAG Immobilien Aktie als MDAX Verlierer fällt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Wohnimmobilienwerte stehen am Freitag unter leichtem Druck. Der Bund-Future gab am Morgen laut dpa-AFX um 0,20 Prozent nach, was auf etwas höhere Renditen hindeutet. Für Immobilienkonzerne, die stark mit Fremdkapital arbeiten, sind steigende Zinsen eine Belastung. Zudem sind am Markt eher Technologie- und Rohstoffwerte gefragt.
In den Tagen zuvor hatte TAG zugelegt. Am Mittwoch stieg die Aktie um 2,48 Prozent auf 11,59 Euro, getragen von der Fantasie um Einstiege bei börsennotierten Wohnungsunternehmen nach dem Deal bei LEG. Der Rückgang am Freitag ist im Vergleich dazu klein.
Das Geschäftsmodell
Wohnungen in Deutschland, Projekte in Polen
TAG vermietet Wohnungen vor allem in Deutschland und ist über den 2022 übernommenen Projektentwickler ROBYG auch in Polen aktiv. Damit hängt die Aktie neben den Zinsen auch am polnischen Wohnungsmarkt.
Einordnung der Redaktion: Die TAG Immobilien Aktie ist MDAX Verlierer, weil die Zinsen leicht anziehen. Der Abschlag bleibt gering.
FAQ
Häufige Fragen zur TAG Immobilien Aktie
Warum fällt die TAG Immobilien Aktie heute?
Leicht steigende Anleiherenditen belasten Wohnimmobilienwerte.
Wo ist TAG Immobilien tätig?
Vor allem in Deutschland, über ROBYG auch in Polen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TAG Immobilien Aktie?
ISIN DE0008303504, WKN 830350. Handelssymbol an deutschen Börsen: TEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. LEG Immobilien: ISIN DE000LEG1110, Kürzel LEG.
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