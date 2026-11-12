TAG Immobilien Aktie: Goldman senkt Kursziel – doch Polen hält die Kaufstory am Leben

Der leichte Kursverlust am 12. November lässt sich aus der vorliegenden Bankeinschätzung nicht eindeutig erklären. Klar ist jedoch: Mit dem Kursziel 14 Euro liegt Goldman Sachs weiterhin deutlich über dem Schlusskurs von 11,35 Euro. Die TAG Immobilien-Aktienanalyse bleibt damit trotz kleinerer Abstriche positiv – getragen von Polen, einer als solide eingeschätzten Bilanz und dem bestätigten Rating "buy".