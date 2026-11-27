Die Synopsys Aktie (US-Handelssymbol: SNPS) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Um 15:45 Uhr steht sie bei 413,93, die Kursliste nennt plus 2,18 Prozent. Synopsys liefert Software für den Entwurf von Chips.
Synopsys Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Chipsoftware im Plus
Die Synopsys Aktie steht am Freitag im US-Handel bei 413,93 Dollar und zählt mit plus 2,18 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was über den Anstieg bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Synopsys Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Synopsys Aktie folgt offenbar der Erholung im Chip- und Softwaresektor. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie um gut zwei Prozent zu.
Häufige Fragen zur Synopsys Aktie
Warum ist die Synopsys Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Synopsys Aktie?
Um 15:45 Uhr 413,93.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.