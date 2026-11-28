Symrise Aktie: Zehn Prozent Absturz trotz Wachstum – einen Monat später ist fast alles wieder da

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

Symrise wuchs schneller als erwartet und wurde an der Börse dafür abgestraft. Jetzt hat die Symrise Aktie einen Großteil des Rückschlags aufgeholt. Was passiert ist – und was jetzt zählt.

Es war einer der seltsamsten Handelstage des Herbstes. Am 28. Oktober meldete Symrise das stärkste organische Wachstum des Jahres – und die Aktie brach um rund zehn Prozent auf 90,28 Euro ein. Einen Monat später sieht das Bild anders aus: Die Symrise Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 97,50 Euro, ein Plus von 0,33 Prozent. Das sind rund acht Prozent über dem Kurs vom Zahlentag. Symrise AG · ISIN: DE000SYM9999 · WKN: SYM999 · Handelssymbol: SY1 · US-Handelssymbol: SYIEY organisches Wachstum im dritten Quartal 5,3 % Quartalsumsatz 1,31 Mrd. € Wachstumsprognose 2026, erwartet wird die Mitte 2–4 % Xetra-Schluss am 27. November 97,50 € Quelle : Symrise, Quartalsmitteilung vom 28. Oktober 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Der Rückblick Gute Zahlen, zu hohe Erwartungen Symrise steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 1,31 Milliarden Euro. Organisch lag das Plus bei 5,3 Prozent, nach 4,5 Prozent im zweiten Quartal und über den erwarteten 5,0 Prozent. Für die ersten neun Monate ergibt sich ein organisches Wachstum von 3,0 Prozent. Gut liefen Zusatzstoffe für Heimtiernahrung, Düfte und Aromen für Körperpflege und Haushalt sowie natürliche Rohstoffe für Lebensmittel. Das Problem lag im Ausblick. Vorstandschef Jean-Yves Parisot erwartet für 2026 weiter zwei bis vier Prozent organisches Wachstum, konkret etwa die Mitte der Spanne – etwas weniger, als der Markt gehofft hatte. Die bereinigte operative Marge soll im unteren Teil der Spanne von 21,5 bis 22,5 Prozent landen, weil Symrise in IT und Produktinnovationen investiert. Victoria Nice vom Analysehaus Bernstein Research schrieb am 28. Oktober 2026, das Wachstum liege über dem Konsens, viele Investoren hätten aber mehr erhofft. Edward Hockin von JPMorgan erklärte am selben Tag, die durchschnittlichen Schätzungen für 2026 dürften sich kaum ändern. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Seitdem Rückkauf beendet, Vorstand neu sortiert Seit dem Zahlentag hat Symrise zwei Dinge geklärt. Das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 400 Millionen Euro ist abgeschlossen; zwischen dem 2. Februar und dem 28. Oktober erwarb der Konzern rund 4,86 Millionen eigene Aktien. Am 10. November kündigte Symrise zudem einen Wechsel im Finanzressort zum 1. April 2027 an und verlängerte das Vorstandsmandat von Walter Ribeiro bis 2031. Was für die Symrise Aktie spricht Beschleunigtes Wachstum, bestätigte Jahresprognose, eine in Aussicht gestellte bereinigte Free-Cashflow-Marge von über 14 Prozent und geklärte Personalfragen. Was dagegen spricht Im vierten Quartal dürfte das Wachstum wegen der höheren Vergleichsbasis schwächer ausfallen. Die Marge landet am unteren Ende, der Rückkauf stützt nicht mehr. Häufige Fragen zur Symrise Aktie Wo steht die Symrise Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 97,50 Euro (plus 0,33 Prozent). Warum fiel die Symrise Aktie nach den Zahlen?

Der Ausblick lag leicht unter den Markterwartungen, nachdem die Aktie 2026 stark gestiegen war. Wann kommen die Jahreszahlen?

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 sind für den 10. März 2027 angekündigt. Fazit: Der Schreck ist verdaut, die Messlatte bleibt Die Symrise Aktie hat den Rückschlag vom Zahlentag weitgehend aufgeholt. Das spricht dafür, dass der Markt die Reaktion inzwischen für überzogen hält. Ob daraus mehr wird, zeigt das vierte Quartal – mit schwierigerer Vergleichsbasis.

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