Die Symrise Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 97,50 Euro geschlossen, ein Plus von 0,33 Prozent. Eine Woche zuvor lag der Schluss bei 94,52 Euro, das Wochenplus beträgt 3,15 Prozent. Am 28. Oktober war die Symrise Aktie trotz starker Zahlen um rund zehn Prozent auf 90,28 Euro gefallen.
Symrise Aktie: JPMorgan hebt auf 110 Euro – der Rückschlag vom Oktober ist fast aufgeholt
Die Symrise Aktie schließt am Freitag bei 97,50 Euro und gewinnt auf Wochensicht 3,15 Prozent. JPMorgan hat den Zielwert von 100 auf 110 Euro angehoben. Ende Oktober war das Papier nach Quartalszahlen um rund zehn Prozent gefallen.
Symrise AG · ISIN: DE000SYM9999 · WKN: SYM999 · Handelssymbol: SY1 (Xetra)
Die Analysten
JPMorgan wird optimistischer
JPMorgan hat am 25. November den Zielwert für Symrise von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Die Bank erwartet für 2027 ein gemischtes Branchenumfeld und sieht eine höhere Kosteninflation als größtes Risiko für den Gewinn. Bernstein führt die Aktie mit „Market-Perform“ und einem Zielwert von 99 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Im dritten Quartal wuchs Symrise organisch um 5,3 Prozent, der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden Euro. Ein großer US-Vermögensverwalter meldete am 23. November einen Stimmrechtsanteil von 10,66 Prozent einschließlich Instrumenten.
Die Symrise Aktie wurde für gutes Wachstum bestraft und holt den Rückschlag nun nach. Höhere Zielwerte und ein großer Investor geben Rückenwind.
Häufige Fragen zur Symrise Aktie
Wo hat die Symrise Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 97,50 Euro, 0,33 Prozent im Plus.
Welchen Zielwert nennt JPMorgan?
110 Euro, nach zuvor 100 Euro, bei „Overweight“.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000SYM9999, WKN SYM999, Handelssymbol SY1.
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