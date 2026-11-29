Wo hat die Symrise Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 97,50 Euro, 0,33 Prozent im Plus.

Welchen Zielwert nennt JPMorgan?

110 Euro, nach zuvor 100 Euro, bei „Overweight“.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000SYM9999, WKN SYM999, Handelssymbol SY1.