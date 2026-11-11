Symrise Akte: Höheres Kursziel trotz trüber Branchenaussichten

Eine mögliche Normalisierung der Nachfrage sei aus Sicht des Teams von Jefferies deshalb noch nicht mit einer echten Erholung gleichzusetzen. Diese Unterscheidung ist wichtig: Stabilisiert sich die Nachfrage, kann das zunächst lediglich bedeuten, dass sich die Lage nicht weiter verschlechtert. Für einen breiten Aufschwung wären darüber hinaus spürbare Verbesserungen nötig.