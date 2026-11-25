Wie stark ist Symrise im dritten Quartal gewachsen?

Der Umsatz stieg auf 1,31 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 5,3 Prozent.

Warum ist die Symrise Aktie trotzdem gefallen?

Der Ausblick lag leicht unter den Markterwartungen, und Symrise rechnet im vierten Quartal mit schwächerem Wachstum.

Was erwartet Symrise für 2026?

Ein organisches Wachstum nahe der Mitte des Korridors von zwei bis vier Prozent und eine EBITDA-Marge in der unteren Hälfte des Zielkorridors.