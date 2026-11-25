Die Symrise Aktie hat Ende Oktober eine harte Lektion erteilt: Gute Zahlen reichen nicht, wenn die Erwartungen höher sind. Im dritten Quartal steigerte der Duft- und Aromenhersteller den Umsatz auf 1,31 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 5,3 Prozent – mehr als die erwarteten 5,0 Prozent. Trotzdem brach die Aktie um rund zehn Prozent ein und war zeitweise Schlusslicht im DAX. Auslöser war der vorsichtige Ausblick auf das Schlussquartal.
Symrise Aktie: Wachstum beschleunigt, Kurs bricht ein, Staatsfonds steigt ein – ist der Duftstoff-Riese jetzt zu billig?
Mehr Wachstum als erwartet, aber ein vorsichtiger Ausblick hat die Aktie zweistellig fallen lassen. Warum die Symrise Aktie trotzdem zu den stärksten DAX-Werten des Jahres zählt und was jetzt wichtig wird.
Der Ausblick
Mitte statt oberes Ende
Für 2026 rechnet Symrise mit einem organischen Wachstum nahe der Mitte des Zielkorridors von zwei bis vier Prozent – leicht unter den Markterwartungen. Im vierten Quartal dürfte sich das Wachstum wegen einer höheren Vergleichsbasis abschwächen. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht der Konzern in der unteren Hälfte des Zielkorridors. Positiv: Die Heimtiernahrung wächst wieder aus eigener Kraft, Asien legte zweistellig zu, und die bereinigte Free-Cashflow-Marge soll über 14 Prozent liegen.
Die Bilanz
Trotz Absturz unter den Top 3
Trotz des Rückschlags bleibt die Symrise Aktie einer der stärksten DAX-Werte des Jahres: 2026 steht noch immer ein Kursplus von fast einem Drittel zu Buche. Für Aufmerksamkeit sorgte zudem ein Bericht, wonach der norwegische Staatsfonds bei Symrise zugegriffen hat. Große langfristige Investoren werten den Kursrückgang offenbar eher als Gelegenheit denn als Warnsignal.
Symrise wächst wieder schneller, doch die Marge bleibt die offene Flanke. Der Markt will sehen, dass aus Volumen auch Profitabilität wird.
Häufige Fragen zur Symrise Aktie
Wie stark ist Symrise im dritten Quartal gewachsen?
Der Umsatz stieg auf 1,31 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 5,3 Prozent.
Warum ist die Symrise Aktie trotzdem gefallen?
Der Ausblick lag leicht unter den Markterwartungen, und Symrise rechnet im vierten Quartal mit schwächerem Wachstum.
Was erwartet Symrise für 2026?
Ein organisches Wachstum nahe der Mitte des Korridors von zwei bis vier Prozent und eine EBITDA-Marge in der unteren Hälfte des Zielkorridors.
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