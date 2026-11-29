Im vierten Geschäftsquartal bis Ende September stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 777,6 Millionen Dollar – schneller als in den Quartalen davor. Der Überschuss lag bei 55,0 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA hat sich mit 113,9 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Für das Gesamtjahr stehen 2,80 Milliarden Dollar Umsatz, 132,8 Millionen Dollar Überschuss und ein freier Cashflow von 595,9 Millionen Dollar in den Büchern. In der Kasse liegen 2,0 Milliarden Dollar.

Auch der Ausblick stimmt: Für das laufende erste Quartal stellt Symbotic 805 bis 825 Millionen Dollar Umsatz und 110 bis 120 Millionen Dollar bereinigtes EBITDA in Aussicht. Finanzchefin Izzy Martins erwartet, dass sich das Wachstum weiter beschleunigt und der Auftragsbestand „deutlich“ steigt.