Die Symbotic Aktie war der Roboter-Gewinner der Woche: plus 24,4 Prozent auf 38,70 Dollar. Am Montagabend hatte der Lagerautomatisierer aus Wilmington bei Boston sein erstes volles Geschäftsjahr mit Gewinn gemeldet. Noch am 20. November hatte das Papier bei 30,33 Dollar ein 52-Wochen-Tief markiert. Der Weg zurück ist trotzdem weit: Bis zum Hoch von 86,68 Dollar vom 1. Dezember 2025 fehlen 55 Prozent.
Symbotic Aktie: Erstes Gewinnjahr, 6 Milliarden Dollar von Walmart, plus 24 Prozent – und Kursziele zwischen 33 und 65 Dollar
Die Symbotic Aktie springt in einer Woche um 24 Prozent. Der Lagerroboter-Spezialist meldet sein erstes volles Geschäftsjahr mit Gewinn, Walmart sagt weitere 6 Milliarden Dollar zu. Doch die Analysten liegen so weit auseinander wie selten: Goldman Sachs rät zum Verkauf, Needham zum Kauf. Die große Analyse der Symbotic Aktie: Zahlen, Ausblick, Bewertung und das Klumpenrisiko Walmart.
Die Zahlen
Das Wachstum zieht wieder an
Im vierten Geschäftsquartal bis Ende September stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 777,6 Millionen Dollar – schneller als in den Quartalen davor. Der Überschuss lag bei 55,0 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA hat sich mit 113,9 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Für das Gesamtjahr stehen 2,80 Milliarden Dollar Umsatz, 132,8 Millionen Dollar Überschuss und ein freier Cashflow von 595,9 Millionen Dollar in den Büchern. In der Kasse liegen 2,0 Milliarden Dollar.
Auch der Ausblick stimmt: Für das laufende erste Quartal stellt Symbotic 805 bis 825 Millionen Dollar Umsatz und 110 bis 120 Millionen Dollar bereinigtes EBITDA in Aussicht. Finanzchefin Izzy Martins erwartet, dass sich das Wachstum weiter beschleunigt und der Auftragsbestand „deutlich“ steigt.
Der Großkunde
Walmart legt 6 Milliarden Dollar nach
Symbotic baut Lager, in denen Roboter die Arbeit machen: Fahrzeuge flitzen durch dicht gepackte Regalsysteme, Roboterarme stapeln Kartons auf Paletten, Software steuert das Ganze. Der wichtigste Kunde ist Walmart. Am 29. Oktober erweiterten beide ihren Vertrag: Symbotic rüstet 25 regionale Verteilzentren in den USA mit zusätzlicher Technik aus, die Erstzusage beträgt rund 6 Milliarden Dollar über mehrere Jahre. Zusätzlich finanziert Walmart laut Geschäftsbericht 125 Millionen Dollar für die Entwicklung neuer Systeme.
Schon vor diesem Abschluss lag der Auftragsbestand bei 22,5 Milliarden Dollar – das Achtfache des Jahresumsatzes. Im Oktober kaufte Symbotic zudem die deutsche cellumation GmbH.
Bei Symbotic arbeiten die Roboter schon – die Frage ist nur, was das an der Börse wert ist.
Die Analysten
Selten war die Wall Street so uneins
Genau darüber streiten die Analysten. Goldman Sachs bleibt bei „Sell“ und senkte das Kursziel von 42 auf 33 Dollar. Jefferies nahm die Aktie am 11. November mit „Hold“ und 35 Dollar auf. KeyBanc bleibt nach den Zahlen bei „Overweight“, senkte das Ziel aber von 70 auf 58 Dollar, Northland von 73 auf 64 Dollar. Needham hob dagegen von 60 auf 65 Dollar an. Der Schnitt liegt laut MarketBeat bei rund 58 Dollar, die Durchschnittsnote bei „Hold“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Grund für die Spanne ist die Bewertung. Rechnet man alle Aktienklassen zusammen, kommt die Symbotic Aktie auf einen Börsenwert von rund 23,4 Milliarden Dollar – gut das Achtfache des Jahresumsatzes. Dazu kommt das Klumpenrisiko: Symbotic nennt die Abhängigkeit von Walmart in seinen eigenen Risikohinweisen.
Stammdaten: Symbotic – ISIN US87151X1019, WKN A3DK1X, Handelssymbol R7R, US-Handelssymbol SYM (Nasdaq). Walmart – ISIN US9311421039, WKN 860853, Handelssymbol WMT, US-Handelssymbol WMT.
Häufige Fragen zur Symbotic Aktie
Warum ist die Symbotic Aktie gestiegen?
Symbotic meldete am 23. November 26 Prozent Umsatzwachstum im vierten Quartal, das erste volle Geschäftsjahr mit Gewinn und einen Ausblick mit weiter steigendem Wachstum.
Was macht Symbotic?
Das Unternehmen automatisiert Großlager mit Robotern und Software. Kunden sind vor allem Handelsketten, allen voran Walmart.
Wie abhängig ist Symbotic von Walmart?
Sehr. Das Unternehmen führt die Abhängigkeit von Walmart selbst als Risiko auf. Der neue Vertrag vom 29. Oktober vertieft die Beziehung weiter.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Symbotic Aktie?
Die Spanne reicht von 33 Dollar bei Goldman Sachs bis 65 Dollar bei Needham. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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