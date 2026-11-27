Die Swiss Re Aktie zählt am Freitagmittag zu den SMI Verlierern. Der Rückversicherer büßt 0,68% auf 154,15 Franken ein. Anlass ist keine Unternehmensmeldung, sondern eine vorsichtige Branchenstudie der US-Bank JPMorgan.
Swiss Re Aktie SMI Verlierer: JPMorgan bleibt skeptisch bei Rekordbewertung
Die Swiss Re Aktie verliert am Mittag 0,68% auf 154,15 Franken und zählt zu den SMI Verlierern. Auslöser ist eine vorsichtige Branchenstudie von JPMorgan. Was hinter dem Rückgang steckt.
Warum die Swiss Re Aktie heute nachgibt
JPMorgan hat Swiss Re im großen Branchenausblick des Analystenteams um Farooq Hanif auf "Underweight" belassen und das Kursziel zwar leicht angehoben, den Titel aber weiter skeptisch eingestuft. Die Begründung: Nach der Outperformance der Versicherer in diesem Jahr würden die Bewertungen auf Rekordniveau nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Hinzu komme ein schwaches Preisumfeld in der Schaden- und Unfallversicherung, sowohl in der Rückversicherung als auch im Industrie- und Gewerbegeschäft. Die Experten bevorzugen stattdessen Lebensversicherer.
Die Studie belastet nicht nur Swiss Re: Auch Helvetia Baloise und Swiss Life geben am Vormittag bis zu 0,8% nach, die Versicherer bewegen sich insgesamt uneinheitlich.
Fundamentaldaten: Neun-Monats-Gewinn von 4,2 Milliarden Dollar
Operativ gibt es wenig zu beanstanden. Swiss Re meldete am 5. November für die ersten neun Monate 2026 einen Nettogewinn von 4,2 Milliarden US-Dollar und sieht sich auf Kurs zu den Finanzzielen für 2026. Die Ratingagentur Moody's beließ den Ausblick stabil. Schon nach den Zahlen hatte JPMorgan allerdings erklärt, der Überschuss liege zwar über den Erwartungen, die Umsätze zeigten aber Schwäche.
An der Börse lief es entsprechend gut: Am 5. November markierte die Swiss Re Aktie mit 160,45 Franken ihr 52-Wochen-Hoch, das Jahrestief von 114,05 Franken stammt vom 2. Juni 2026. Beim aktuellen Kurs liegt der Titel gut 4% unter dem Hoch und rund 35% über dem Tief.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|154,15 CHF
|Tagesveränderung
|-0,68%
|52-Wochen-Hoch (05.11.2026)
|160,45 CHF
|52-Wochen-Tief (02.06.2026)
|114,05 CHF
|Nettogewinn 9 Monate 2026
|4,2 Mrd. USD
|Einstufung JPMorgan
|Underweight
Kurs und Veränderung am Mittag des 27.11.2026 an der SIX Swiss Exchange.
Quelle: Marktdaten Mittag; Swiss Re; finanzen.ch
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