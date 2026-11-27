JPMorgan hat Swiss Re im großen Branchenausblick des Analystenteams um Farooq Hanif auf "Underweight" belassen und das Kursziel zwar leicht angehoben, den Titel aber weiter skeptisch eingestuft. Die Begründung: Nach der Outperformance der Versicherer in diesem Jahr würden die Bewertungen auf Rekordniveau nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Hinzu komme ein schwaches Preisumfeld in der Schaden- und Unfallversicherung, sowohl in der Rückversicherung als auch im Industrie- und Gewerbegeschäft. Die Experten bevorzugen stattdessen Lebensversicherer.

Die Studie belastet nicht nur Swiss Re: Auch Helvetia Baloise und Swiss Life geben am Vormittag bis zu 0,8% nach, die Versicherer bewegen sich insgesamt uneinheitlich.