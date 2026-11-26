Swiss Life Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Versicherer steigt auf 972,80 Franken

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Swiss Life Aktie schließt am Donnerstag 1,69 Prozent höher bei 972,80 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Mit der Rückkehr der Risikofreude sind Finanzwerte gefragt.

Die Swiss Life Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Zürcher Lebensversicherers schließt 1,69 Prozent höher bei 972,80 Franken. Das entspricht einem Tagesgewinn von 16,20 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Swiss Life Aktie gestiegen ist Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Swiss Life Aktie stieg mit den Finanzwerten. Nach der Wende an der Wall Street vom Mittwochabend kehrte am Donnerstag die Zuversicht an den Schweizer Markt zurück. Finanzwerte gehörten zu den Gewinnern: UBS, Swiss Life, Partners Group und Zurich legten zwischen 1,2 und 2,0 Prozent zu. Die Swiss Life Aktie baute ihr Plus im Tagesverlauf aus. Am Morgen hatte es erst bei 1,11 Prozent gelegen. Einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht. Swiss Life Aktie am Donnerstag +1,69 % Schlusskurs der Swiss Life Aktie 972,80 CHF Fee-Erträge nach neun Monaten (+8 %) 2,04 Mrd. CHF verwaltete Vermögen im Drittkundengeschäft 161 Mrd. CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), Swiss Life Swiss Life Aktie: Rücksetzer nach den Zahlen aufgeholt Mit 972,80 Franken liegt die Swiss Life Aktie wieder über dem Niveau, auf das sie am 11. November nach den Neunmonatszahlen gefallen war. Die Zahlen selbst waren solide: Die Fee-Erträge stiegen in lokaler Währung um 8 Prozent auf 2,04 Milliarden Franken, die Prämieneinnahmen auf 17,4 Milliarden Franken. Steigende Aktienkurse helfen dem Konzern doppelt, im eigenen Anlageportfolio und in der Vermögensverwaltung für Dritte. Was die Swiss Life Aktie bremsen kann Neugeld: Die Nettoneugeldzuflüsse im Drittkundengeschäft lagen unter dem starken Vorjahreswert.

Anlageerträge: Die direkten Anlageerträge gingen gegenüber dem Vorjahr zurück.

Marktabhängigkeit: Dreht die Börsenstimmung, verliert die Aktie ihren wichtigsten Treiber dieser Woche. Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Life Aktie weiter? Swiss Life sieht sich bei den bis 2027 angestrebten Zielen auf Kurs. Für den SMI-Gewinner rückt nun die Marke von 1.000 Franken wieder in den Blick. Stammdaten der Swiss Life Aktie Swiss Life Holding AG: ISIN CH0014852781, WKN 778237, Handelssymbol SLHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SZLMY (OTC-ADR)

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