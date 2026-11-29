Es ist die extremste Geschichte des Drohnenjahres. Im März kam Swarmer zu 5 Dollar je Aktie an die Nasdaq. Binnen zwei Tagen vervielfachte sich der Kurs, in der Spitze kostete die Swarmer Aktie 83,30 Dollar. Heute sind es rund 7 Dollar – mehr als 90 Prozent unter dem Hoch, aber immer noch über dem Ausgabepreis. Dahinter steht ein Unternehmen, das im dritten Quartal ganze 25.554 Dollar umgesetzt hat.
Swarmer Aktie: 25.554 Dollar Quartalsumsatz, 224-Millionen-Übernahme – die wildeste Wette unter den Drohnen-Aktien
Die Software von Swarmer steuert Drohnenschwärme im Ukraine-Krieg, Verwaltungsratschef ist Blackwater-Gründer Erik Prince. Nach dem Börsengang zu 5 Dollar schoss die Swarmer Aktie auf über 83 Dollar – heute kostet sie rund 7 Dollar. Jetzt soll der Kauf eines ukrainischen Roboterbauers aus der Software-Idee ein Unternehmen mit echten Umsätzen machen.
Die Stammdaten für Anleger: Die Swarmer Aktie hat die ISIN US86989Y1091 und die WKN A425M9. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet SWMR; unter diesem Kürzel wird das Papier auch in Deutschland geführt.
Das Unternehmen
Ein Pilot, Hunderte Drohnen
Swarmer baut keine Drohnen. Swarmer bringt ihnen bei, gemeinsam zu fliegen.
Die Software des Unternehmens aus Austin in Texas erlaubt es einem einzelnen Soldaten, Hunderte unbemannter Geräte gleichzeitig zu führen, unabhängig vom Hersteller. Entwickelt und erprobt wurde sie in der Ukraine. Nach Unternehmensangaben hat sie dort seit April 2024 mehr als 100.000 Kampfeinsätze unterstützt.
An der Spitze des Verwaltungsrats steht Erik Prince, Gründer der Söldnerfirma Blackwater. Das operative Geschäft führt Alex Fink. Das Problem: Mit Softwarelizenzen allein verdient Swarmer bisher fast nichts.
Die Übernahme
Ratel Robotics: Roboter für die Front
Deshalb kauft Swarmer zu. Im September vereinbarte das Unternehmen die Übernahme von Ratel Robotics, einem ukrainischen Hersteller unbemannter Bodenfahrzeuge. Die Roboter bringen Nachschub an die Front, bergen Verwundete, räumen Minen und dienen als Startplattform für Drohnen.
Der Preis
Bis zu 224 Millionen Dollar in bar und in Aktien. Zum Abschluss fließen aber nur rund 7,2 Millionen Dollar und gut eine Million Swarmer-Aktien. Der Rest hängt an Zielen bis 2028.
Die Zahlen von Ratel
42,1 Millionen Dollar Umsatz in den ersten neun Monaten 2026, davon 32,5 Millionen im dritten Quartal. Für das vierte Quartal erwartet das Ratel-Management 35 bis 40 Millionen Dollar. Die Angaben sind vorläufig und ungeprüft.
Die Marktstellung
Rund 37 Prozent der Bodenroboter, die der ukrainische Staat im Frühjahr 2026 bestellte, kamen laut Ratel von dem Unternehmen. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 65,1 Millionen Dollar.
Der Stand
Die Aktionäre haben am 2. November zugestimmt. Der Abschluss war für November angekündigt; eine Vollzugsmeldung lag bis Redaktionsschluss nicht vor.
Ratel Robotics: Umsatzziele für die Nachzahlungen
Mio. Dollar
- Vertragliche Zielwerte, keine Prognose
Die Zielwerte wurden für den Kaufvertrag ausgehandelt und sind laut Swarmer ausdrücklich keine Prognose.
Quelle: Swarmer, Mitteilung vom 11. November 2026
Daten als Tabelle
|Jahr
|Umsatzziel
|2026
|77
|2027
|130
|2028
|187
Die Einordnung
Warum das hochriskant bleibt
Häufige Fragen zur Swarmer Aktie
Was macht Swarmer?
Swarmer entwickelt Software, mit der ein einzelner Bediener viele Drohnen und andere unbemannte Geräte gleichzeitig steuern kann.
Wann ging Swarmer an die Börse?
Am 16. März 2026 an der Nasdaq zu 5 Dollar je Aktie. Der Börsengang brachte 15 Millionen Dollar ein.
Wie lauten ISIN und WKN der Swarmer Aktie?
ISIN US86989Y1091, WKN A425M9, Nasdaq-Symbol SWMR.
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