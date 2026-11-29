Die Software des Unternehmens aus Austin in Texas erlaubt es einem einzelnen Soldaten, Hunderte unbemannter Geräte gleichzeitig zu führen, unabhängig vom Hersteller. Entwickelt und erprobt wurde sie in der Ukraine. Nach Unternehmensangaben hat sie dort seit April 2024 mehr als 100.000 Kampfeinsätze unterstützt.

An der Spitze des Verwaltungsrats steht Erik Prince, Gründer der Söldnerfirma Blackwater. Das operative Geschäft führt Alex Fink. Das Problem: Mit Softwarelizenzen allein verdient Swarmer bisher fast nichts.