Gehalten, aber nicht ausgebaut: Die SUSS MicroTec Aktie gewinnt am Donnerstag 3,97 Prozent auf 42,44 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Morgen hatte der Garchinger Halbleiterausrüster schon bei 42,50 Euro notiert. Andere Chipwerte legten im Tagesverlauf nach, SUSS trat auf der Stelle.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Gewinner – knapp 4 Prozent Plus, doch das Morgenhoch hat sie nicht mehr gesehen
Die SUSS MicroTec Aktie schließt am Donnerstag 3,97 Prozent höher bei 42,44 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Halbleiterausrüster hält sein Plus, baut es aber nicht aus. Ein Rekordauftragsbestand steht gegen schwache Margen.
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Der Halbleitersektor erholte sich nach drei verlustreichen Tagen, und SUSS MicroTec stieg mit. Reuters hatte die Aktie schon am Morgen neben Infineon und Aixtron unter den gefragten Technologiewerten genannt. Auslöser war die Kehrtwende an der Wall Street am Mittwochabend, als der Halbleiterindex SOX ein zwischenzeitliches Minus von mehr als 8 Prozent deutlich eingrenzte.
In Frankfurt schloss der DAX 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent. Die US-Börsen blieben wegen Thanksgiving geschlossen.
Warum die Aktie hinter anderen Chipwerten zurückblieb
Elmos und PVA TePla bauten ihre Gewinne im Tagesverlauf aus, SUSS MicroTec nicht. Eine Erklärung liegt in der besonderen Lage des Unternehmens. Der Auftragsbestand ist mit 600,6 Millionen Euro so hoch wie nie, ein großer Teil ist aber erst für 2027 und 2028 vorgesehen. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 97 Millionen Euro, die EBIT-Marge fiel auf 4,2 Prozent nach 12,2 Prozent im Vorjahr.
Wer die Aktie kauft, setzt darauf, dass die Kunden ihre KI-Investitionen wie geplant umsetzen. Genau an diesem Punkt sind die Zweifel des Marktes in dieser Woche gewachsen. Vom Rekordhoch bei gut 118 Euro im Juni ist die Aktie rund 64 Prozent entfernt.
Was jetzt für die SUSS MicroTec Aktie zählt
Die Zone um 40 Euro
Der Mittwochsschluss lag bei 40,82 Euro. Dieser Bereich muss halten.
Anschlusskäufe
Erst ein Anstieg über das heutige Niveau würde zeigen, dass die Gegenbewegung trägt.
Die Marge
Entscheidend bleibt, wann aus dem Auftragsbestand wieder ein zweistelliges operatives Ergebnis wird.
Stammdaten
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
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