Der Halbleitersektor erholte sich nach drei verlustreichen Tagen, und SUSS MicroTec stieg mit. Reuters hatte die Aktie schon am Morgen neben Infineon und Aixtron unter den gefragten Technologiewerten genannt. Auslöser war die Kehrtwende an der Wall Street am Mittwochabend, als der Halbleiterindex SOX ein zwischenzeitliches Minus von mehr als 8 Prozent deutlich eingrenzte.

In Frankfurt schloss der DAX 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent. Die US-Börsen blieben wegen Thanksgiving geschlossen.