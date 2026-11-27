Die SUSS MicroTec Aktie gibt im Tagesverlauf einen Teil ihres Gewinns ab. Zum Handelsschluss notiert das Papier bei 43,30 Euro, ein Plus von 0,86 Euro oder 2,03 Prozent. Damit gehört SUSS MicroTec am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte die Aktie bei 44,20 Euro noch mehr als 4 Prozent im Plus gelegen.
SUSS MicroTec Aktie: Morgenschwung halbiert – der Chipausrüster bleibt dennoch MDAX Gewinner
Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Freitag um 2,03 Prozent auf 43,30 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen lag das Plus noch bei mehr als 4 Prozent. Der Techsektor erholt sich, Nvidia schwächelt in den USA.
Der Auslöser
Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. SUSS MicroTec profitiert von der Erholung des Technologiesektors, der laut dpa-AFX am Vormittag 2,5 Prozent zulegte. Im Tagesverlauf ließ der Schwung nach. Mit dem Handelsstart in den USA rückte Nvidia in den Blick, das sich im verkürzten Handel schwach zeigte. Gerade Ausrüster für KI-Chips reagieren auf solche Signale empfindlich.
Die Fundamentaldaten
Volle Bücher, schwache Margen
Der Spezialist für Anlagen zum Bonden und Belacken von Wafern hat einen Auftragsbestand von rund 600 Millionen Euro. Die Margen blieben zuletzt aber hinter den Erwartungen zurück.
Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie ist MDAX Gewinner, verliert aber im Tagesverlauf an Schwung. Die Nervosität rund um Nvidia bleibt ein Belastungsfaktor.
FAQ
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Der europäische Techsektor erholt sich weiter.
Warum hat die Aktie im Tagesverlauf nachgegeben?
Nvidia zeigte sich im verkürzten US-Handel schwach, das dämpfte die Stimmung bei Chipausrüstern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?
ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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