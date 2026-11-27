SUSS MicroTec Aktie: Morgenschwung halbiert – der Chipausrüster bleibt dennoch MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Freitag um 2,03 Prozent auf 43,30 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen lag das Plus noch bei mehr als 4 Prozent. Der Techsektor erholt sich, Nvidia schwächelt in den USA.

Bild: SUSS

Die SUSS MicroTec Aktie gibt im Tagesverlauf einen Teil ihres Gewinns ab. Zum Handelsschluss notiert das Papier bei 43,30 Euro, ein Plus von 0,86 Euro oder 2,03 Prozent. Damit gehört SUSS MicroTec am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte die Aktie bei 44,20 Euro noch mehr als 4 Prozent im Plus gelegen. Kurs der SUSS MicroTec Aktie am Abend 43,30 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,03 % Kurs am Morgen 44,20 EUR Auftragsbestand rund 600 Mio. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. SUSS MicroTec profitiert von der Erholung des Technologiesektors, der laut dpa-AFX am Vormittag 2,5 Prozent zulegte. Im Tagesverlauf ließ der Schwung nach. Mit dem Handelsstart in den USA rückte Nvidia in den Blick, das sich im verkürzten Handel schwach zeigte. Gerade Ausrüster für KI-Chips reagieren auf solche Signale empfindlich. Die Fundamentaldaten Volle Bücher, schwache Margen Der Spezialist für Anlagen zum Bonden und Belacken von Wafern hat einen Auftragsbestand von rund 600 Millionen Euro. Die Margen blieben zuletzt aber hinter den Erwartungen zurück. Was für die SUSS MicroTec Aktie sprechen könnte Auftragsbestand von rund 600 Millionen Euro

Zweiter Gewinntag in Folge

Erholung im Techsektor Was Anleger bedenken sollten Morgengewinn halbiert

Schwache Margen

Unruhe um Nvidia Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie ist MDAX Gewinner, verliert aber im Tagesverlauf an Schwung. Die Nervosität rund um Nvidia bleibt ein Belastungsfaktor. FAQ Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?

Der europäische Techsektor erholt sich weiter. Warum hat die Aktie im Tagesverlauf nachgegeben?

Nvidia zeigte sich im verkürzten US-Handel schwach, das dämpfte die Stimmung bei Chipausrüstern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?

ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur SUSS MicroTec Aktie Die SUSS MicroTec Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Der Chipausrüster gibt aber die Hälfte des Morgenplus ab.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.