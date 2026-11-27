Gemessen an anderen Insiderkäufen sind die Summen klein. Aussagekräftig ist die Konstellation: Der Vorstandschef kauft, ein Vorstandskollege zieht nach, ein Aufsichtsrat ebenfalls. Alle drei haben über die Börse und mit eigenem Geld gekauft.

Der Hintergrund ist ein schwieriges Jahr. SUSS MicroTec liefert Anlagen für die Chipfertigung, unter anderem für Speicherchips, die in KI-Rechenzentren gebraucht werden. Ende Oktober beschloss das Unternehmen eine Verlagerung von Produktion und passte seine Jahresprognose an. Hinzu kam der Ausverkauf bei KI-nahen Aktien im November. Die Insider kaufen also in eine doppelte Schwäche hinein: eine hausgemachte und eine der Branche.