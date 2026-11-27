Wenn der Chef kauft, schauen Anleger hin. Wenn Vorstand und Aufsichtsrat in derselben Woche mitkaufen, erst recht. Beim Garchinger Chipausrüster SUSS MicroTec haben zwischen dem 6. und 12. November drei Insider Aktien erworben: Vorstandschef Burkhardt Frick für 78.581 Euro, Aufsichtsrat Jan Smits für 22.530 Euro und Vorstand Thomas Rohe für 26.115 Euro. Zusammen sind das 127.226 Euro. Die SUSS MicroTec Aktie notiert rund zwei Drittel unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
SUSS MicroTec Aktie: Chef, Vorstand und Aufsichtsrat kaufen binnen einer Woche – zwei Drittel unter dem Jahreshoch
Nach dem Absturz der SUSS MicroTec Aktie greifen gleich drei Insider zu: Vorstandschef Burkhardt Frick, Vorstand Thomas Rohe und Aufsichtsrat Jan Smits haben zusammen 2.750 Aktien gekauft. Die Beträge sind überschaubar, das Signal ist es nicht. Was die Insider Trades beim Chipausrüster bedeuten.
Die Stammdaten: Die SUSS MicroTec Aktie trägt die ISIN DE000A1K0235 und die WKN A1K023. Das Handelssymbol lautet SMHN.
Die Insider Trades
Drei Käufer, drei Kurse
Burkhardt Frick, Vorstandschef: 78.581 Euro
1.750 Aktien am 6. November über Xetra, verteilt auf neun Teilausführungen zwischen 44,88 und 44,92 Euro.
Jan Smits, Aufsichtsrat: 22.530 Euro
500 Aktien am 6. November zu 45,06 Euro.
Thomas Rohe, Vorstand: 26.115 Euro
500 Aktien am 12. November über Gettex zu 52,23 Euro.
Die Kaufkurse zeigen, wie stark die Aktie schwankt. Frick und Smits zahlten rund 45 Euro, Rohe sechs Tage später gut 52 Euro. Am 23. November stand die Aktie wieder bei 45,32 Euro. Rohe lag damit rund 13 Prozent im Minus, Frick und Smits etwa auf Einstand.
Die Einordnung
Kleines Geld, klare Geste
Gemessen an anderen Insiderkäufen sind die Summen klein. Aussagekräftig ist die Konstellation: Der Vorstandschef kauft, ein Vorstandskollege zieht nach, ein Aufsichtsrat ebenfalls. Alle drei haben über die Börse und mit eigenem Geld gekauft.
Der Hintergrund ist ein schwieriges Jahr. SUSS MicroTec liefert Anlagen für die Chipfertigung, unter anderem für Speicherchips, die in KI-Rechenzentren gebraucht werden. Ende Oktober beschloss das Unternehmen eine Verlagerung von Produktion und passte seine Jahresprognose an. Hinzu kam der Ausverkauf bei KI-nahen Aktien im November. Die Insider kaufen also in eine doppelte Schwäche hinein: eine hausgemachte und eine der Branche.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei SUSS MicroTec
Wer hat SUSS-MicroTec-Aktien gekauft?
Vorstandschef Burkhardt Frick, Vorstand Thomas Rohe und Aufsichtsrat Jan Smits zwischen dem 6. und 12. November 2026.
Wie viel haben die Insider investiert?
Zusammen 127.226 Euro für 2.750 Aktien.
Zu welchen Kursen wurde gekauft?
Zu rund 44,90 Euro, 45,06 Euro und 52,23 Euro je Aktie.
Welche ISIN und WKN hat die SUSS MicroTec Aktie?
ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN.
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