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Super Micro Computer Quartalszahlen: 20 Milliarden Dollar Umsatz – die Zahlen pulverisieren die Erwartungen

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 09:05 10 Min.

Vor einem Jahr setzte Super Micro Computer in einem ganzen Quartal rund 5 Milliarden US-Dollar um. Jetzt sind es fast 20 Milliarden. Die Super Micro Computer Quartalszahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027 liegen bei Umsatz, Marge und Gewinn klar über den Erwartungen der Analysten, die Jahresprognose steigt auf bis zu 82 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legte nachbörslich um 7,2 Prozent auf 33,65 US-Dollar zu. Ganz ohne Haken sind die Super Micro Zahlen aber nicht: Die Marge soll im zweiten Halbjahr wieder sinken, und ein einziger Kunde steht inzwischen für fast die Hälfte des Geschäfts.

Bild: ki-generiert

Super Micro Computer Quartalszahlen: 20 Milliarden Dollar Umsatz – die Zahlen pulverisieren die Erwartungen Redaktion, aktiencheck.de | 04.11.2026 | Super Micro Computer, Inc. | ISIN: US86800U3023 | WKN: A40MRM | US-Symbol: SMCI (Nasdaq) Super Micro Quartalszahlen Q1 2027 auf einen Blick Umsatz: 19,95 Mrd. USD (Vorjahr: 5,02 Mrd. USD, +297 %; Vorquartal: 11,1 Mrd. USD, +79 %) Bereinigte Bruttomarge: 12,8 % (Vorjahr: 9,5 %; Vorquartal: 17,6 %); GAAP: 12,7 % Nettogewinn (GAAP): 1,59 Mrd. USD (Vorjahr: 168 Mio. USD) Gewinn je Aktie bereinigt: 1,81 USD (Vorjahr: 0,35 USD) Gewinn je Aktie GAAP (verwässert): 1,75 USD Anteil KI-Lösungen am Umsatz: 71 % (Vorquartal: 59 %) Freier Cashflow: rund −481 Mio. USD (Geschäftsjahr 2026: rund −7 Mrd. USD) Prognose Q2 2027: Umsatz 19,5–21,5 Mrd. USD, bereinigtes EPS 1,66–1,90 USD, Bruttomarge 12,0–12,5 % Prognose Geschäftsjahr 2027: Umsatz 72–82 Mrd. USD (zuvor 65–72 Mrd. USD), Bruttomarge 11,8–12,2 % Super Micro Zahlen gegen die Erwartungen der Analysten Umsatz: 19,95 Mrd. USD gegenüber einem Konsens von rund 16,3 Mrd. USD (LSEG) bzw. 17,53 Mrd. USD (FactSet). Klar übertroffen, um rund 22 bzw. 14 Prozent. Selbst die am 20. Oktober angehobene Spanne von 18,5 bis 19,5 Mrd. USD wurde geschlagen. Gewinn je Aktie bereinigt: 1,81 USD gegenüber erwarteten 1,23 USD. Deutlich übertroffen, um rund 47 Prozent. Die ursprüngliche Unternehmensprognose lag bei 1,01 bis 1,10 USD. Bruttomarge bereinigt: 12,8 Prozent gegenüber einer vorläufig gemeldeten Spanne von 12,0 bis 12,5 Prozent und einer Ursprungsprognose von 10,4 bis 10,8 Prozent. Übertroffen. Umsatzprognose Q2: Mitte 20,5 Mrd. USD gegenüber 18,11 Mrd. USD Konsens (FactSet). Rund 13 Prozent darüber. EPS-Prognose Q2: Mitte 1,78 USD gegenüber 1,14 USD Konsens. Rund 56 Prozent darüber. Umsatzprognose Gesamtjahr: 72 bis 82 Mrd. USD gegenüber einem Konsens von rund 69 bis 73 Mrd. USD. Über den Erwartungen. Margenausblick Gesamtjahr: 11,8 bis 12,2 Prozent, das bedeutet ein schwächeres zweites Halbjahr. Der Schwachpunkt der Super Micro Quartalszahlen. Quelle: Super Micro Computer, Telefonkonferenz vom 03.11.2026; Konsensschätzungen laut LSEG, FactSet, MarketBeat und Benzinga. Die Schätzungen der Datenanbieter weichen teilweise voneinander ab. Vom Sorgenkind zum 80-Milliarden-Konzern: Was die Super Micro Quartalszahlen bedeuten Man muss sich die Dimension klarmachen. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 setzte Super Micro Computer 39 Milliarden US-Dollar um. Jetzt peilt das Management für das laufende Jahr 72 bis 82 Milliarden an, in der Mitte also etwa eine Verdopplung. Finanzchef Mark Long fasste die neue Größenordnung in der Telefonkonferenz in einem Satz zusammen: Ein einzelnes KI-Projekt könne heute mehr Umsatz bringen als ein ganzes Quartal vor einem Jahr. Getragen werden die Super Micro Computer Quartalszahlen vom Ausbau der KI-Rechenzentren. Hyperscaler, KI-Labore und zunehmend staatliche Rechenzentrumsprojekte kaufen komplette Server-Racks mit Flüssigkühlung, bestückt mit Chips von NVIDIA, AMD und Intel. Super Micro liefert bereits Systeme auf Basis der neuen Vera-Rubin-Plattform von NVIDIA aus. Der Anteil des KI-Geschäfts stieg innerhalb eines Quartals von 59 auf 71 Prozent; für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen 70 bis 80 Prozent. Für die Aktie ist das eine Wende. Bilanzprobleme, ein verspäteter Jahresabschluss, ein Wirtschaftsprüferwechsel und Leerverkäufer-Vorwürfe hatten das Papier in den vergangenen beiden Jahren schwer belastet. Allein im vergangenen Monat verlor die SMCI-Aktie vor den Super Micro Zahlen rund 27 Prozent. Viele Anleger hatten nach der vorläufigen Umsatzmeldung vom 20. Oktober offenbar mit einem Dämpfer beim Ausblick gerechnet. Der blieb aus. Die Marge: besser als befürchtet, aber auf dem Rückzug Hier liegt der eigentliche Streitpunkt der Super Micro Quartalszahlen. Die bereinigte Bruttomarge von 12,8 Prozent lag deutlich über der eigenen Prognose und 3,3 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal ist sie aber um 4,8 Prozentpunkte gefallen. Die 17,6 Prozent aus dem vierten Quartal waren durch Sondereffekte wie niedrigere Zollkosten und die Auflösung von Lagerrückstellungen geschönt. Das Management hatte bereits damals davor gewarnt, diesen Wert fortzuschreiben. Der Grund für den Rückgang liegt im Geschäftsmix. Große KI-Projekte bringen Volumen, aber wenig Marge, weil die teuren GPUs einen Großteil des Werts ausmachen und Großkunden harte Preise durchsetzen. Das margenstärkere Geschäft mit Unternehmen und Vertriebspartnern ging gegenüber dem Vorquartal um 12 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar zurück. Die Gesamtjahresprognose von 11,8 bis 12,2 Prozent bedeutet: Nach 12,8 Prozent im ersten und 12,0 bis 12,5 Prozent im zweiten Quartal wird die Marge im zweiten Halbjahr unter der des ersten liegen. Auch beim Gewinn zeigt sich das. Obwohl der Umsatz im zweiten Quartal weiter steigen soll, liegt die Mitte der EPS-Prognose mit 1,78 US-Dollar etwa auf dem Niveau des ersten Quartals. Super Micro wächst also kräftig, der Gewinn je Dollar Umsatz aber nicht. Was Analysten an den Super Micro Zahlen kritisch sehen Ein Kunde, 44 Prozent. Ein einzelner großer Rechenzentrumsbetreiber stand im ersten Quartal für 44 Prozent des Umsatzes. Im Gesamtjahr 2026 waren es noch 28 Prozent. Auf zwei Kunden entfallen zusammen rund zwei Drittel der Forderungen. Das Management nennt das eine Folge der Größe heutiger KI-Projekte und erwartet, dass die Konzentration während der großen Ausbauwellen hoch bleibt. Für Anleger heißt das: Verschiebt dieser eine Kunde ein Projekt, schlägt das direkt auf die Super Micro Quartalszahlen durch. Nachholeffekt im Umsatz. Rund 2,3 Milliarden US-Dollar des Quartalsumsatzes entfielen laut Management auf Lieferungen aus Vorquartalen, die sich wegen fehlender Rechenzentrumsbereitschaft beim Kunden verzögert hatten. Ohne diesen Effekt hätte der Umsatz bei knapp 17,7 Milliarden US-Dollar gelegen. Das wäre immer noch über dem Konsens gewesen, aber weniger spektakulär. Cashflow weiter negativ. Der operative Cashflow lag bei −434 Millionen US-Dollar, der freie Cashflow bei rund −481 Millionen. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber rund −7 Milliarden im Geschäftsjahr 2026. Die Forderungen stiegen aber um 3,6 Milliarden, die Vorräte um 2,5 Milliarden auf 15,1 Milliarden US-Dollar. Finanziert wurde das vor allem durch Anzahlungen der Kunden, die die abgegrenzten Umsätze um rund 3,1 Milliarden US-Dollar erhöhten. Die Forderungslaufzeit sank von 59 auf 36 Tage. Verwässerung durch Vorzugsaktien. Die im Vorquartal ausgegebenen Pflichtwandel-Vorzugsaktien kosten die Stammaktionäre rund 75 Millionen US-Dollar Dividende pro Quartal. Nach der sogenannten Zwei-Klassen-Methode wurden zudem rund 312 Millionen US-Dollar des Quartalsgewinns den Vorzugsaktionären zugerechnet. Der GAAP-Gewinn je Aktie von 1,75 US-Dollar fällt deshalb niedriger aus, als der Nettogewinn von 1,59 Milliarden vermuten ließe. Engpässe in der Lieferkette. Knappe Komponenten, GPU-Verfügbarkeit, Strom, Grundstücke und die Bereitschaft der Rechenzentren können Projekte verzögern. Das macht das Timing im zweiten Halbjahr unsicher. Bewertung: Wachstum wie ein Chipkonzern, Bewertung wie ein Händler Beim Schlusskurs vom 3. November von 31,39 US-Dollar war Super Micro Computer an der Börse rund 20,6 Milliarden US-Dollar wert, bei rund 657 Millionen Aktien. Das entspricht etwa einem Viertel des angepeilten Jahresumsatzes. Auf Basis der bisherigen Konsensschätzung für das Geschäftsjahr 2027 von rund 4,75 US-Dollar Gewinn je Aktie (laut finanzen.net) liegt das KGV beim nachbörslichen Kurs bei etwa 7. Allein das erste Halbjahr dürfte nach den aktuellen Super Micro Zahlen und der Prognose rund 3,60 US-Dollar Gewinn je Aktie bringen. Die Schätzungen der Analysten dürften daher steigen. Dass der Markt dennoch so wenig bezahlt, hat Gründe: die niedrige Marge eines Systemintegrators, das Klumpenrisiko bei Kunden, der Kapitalbedarf und die Vorgeschichte bei der Unternehmensführung. Diesen Abschlag müssen die Super Micro Quartalszahlen der nächsten Quartale abbauen. Mit einem einzigen starken Bericht ist das nicht erledigt. Stimmen der Analysten Die Wall Street war vor den Super Micro Quartalszahlen gespalten. Vor der Veröffentlichung lag das Konsensurteil bei „Halten“ (10-mal Halten, 3-mal Kaufen, 2-mal Verkaufen), das durchschnittliche Kursziel bei 40,58 US-Dollar. Die Bank of America rät zum Verkauf mit einem Kursziel von 38 US-Dollar. Needham (Kaufen, 46 US-Dollar) und Rosenblatt (Kaufen, 57 US-Dollar) sind optimistisch. Nicholas Mugalli von World Trade Securities nannte den Bericht laut Marktberichten einen der besten der laufenden Berichtssaison und bewertet die Aktie mit Übergewichten und einem Kursziel von 45 US-Dollar. Anpassungen der Kursziele nach den Super Micro Zahlen standen zum Redaktionsschluss noch weitgehend aus. Worauf Anleger nach den Super Micro Quartalszahlen achten sollten Bruttomarge im zweiten Quartal: Hält Super Micro die Spanne von 12,0 bis 12,5 Prozent, wäre das ein Zeichen für ein stabiles Fundament. Ein Rutsch Richtung 11 Prozent würde die Skeptiker bestätigen. Kundenkonzentration: Sinkt der Anteil des größten Kunden wieder, und wachsen Unternehmens- und Staatsgeschäft, verbessert sich die Qualität des Umsatzes. Cashflow und Vorräte: Erst ein positiver freier Cashflow würde zeigen, dass das Wachstum sich selbst finanziert. Hochlauf von Vera Rubin: Die neue NVIDIA-Generation entscheidet, wie viel vom KI-Ausbau 2027 bei Super Micro landet. Konkurrenten wie Dell und HPE kämpfen um dieselben Aufträge. Kursreaktion: Optionen preisten vor den Super Micro Zahlen eine Bewegung von rund 14 Prozent in beide Richtungen ein. Die nachbörslichen 7 Prozent liegen darunter; der reguläre Handel muss zeigen, ob die Gewinne halten. Super Micro Computer auf einen Blick Super Micro Computer, Inc. (Supermicro) mit Sitz in San José, Kalifornien, entwickelt und baut Server, Speichersysteme und komplette Rechenzentrums-Racks, vor allem für KI und Hochleistungsrechnen. Das Unternehmen wurde 1993 von Charles Liang gegründet, der es bis heute als CEO führt. Super Micro ist im S&P 500 gelistet. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol SMCI gehandelt (ISIN US86800U3023, WKN A40MRM). Das Geschäftsjahr endet am 30. Juni; die aktuellen Super Micro Computer Quartalszahlen betreffen daher das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026). FAQ zu den Super Micro Computer Quartalszahlen Wie fielen die Super Micro Computer Quartalszahlen für Q1 2027 aus? Der Umsatz stieg um rund 297 Prozent auf 19,95 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,81 US-Dollar, erwartet waren rund 1,23 US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge betrug 12,8 Prozent. Welche Prognose gab Super Micro mit den Zahlen? Für das zweite Quartal erwartet Super Micro 19,5 bis 21,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,66 bis 1,90 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2027 wurde die Umsatzprognose auf 72 bis 82 Milliarden US-Dollar angehoben. Was ist die ISIN und das US-Symbol der Super Micro Computer Aktie? ISIN US86800U3023, WKN A40MRM, Nasdaq-Symbol SMCI. Was gefiel Analysten an den Super Micro Zahlen nicht? Die sinkende Marge im zweiten Halbjahr, die hohe Abhängigkeit von einem Großkunden (44 Prozent des Umsatzes), der negative freie Cashflow, die Belastung durch Vorzugsaktien und ein Nachholumsatz von rund 2,3 Milliarden US-Dollar im Quartal. Fazit Die Super Micro Computer Quartalszahlen sind ein Paukenschlag. Umsatz, Gewinn und Ausblick liegen weit über den Erwartungen, und die angehobene Jahresprognose zeigt, wie stark Super Micro vom KI-Ausbau profitiert. Für die Bewertung entscheidend bleibt aber, was von diesem Umsatz hängen bleibt. Die Marge sinkt im zweiten Halbjahr, die Abhängigkeit von einem Kunden ist hoch, und der Cashflow ist noch negativ. Die Super Micro Zahlen beweisen, dass das Unternehmen liefern kann. Ob es daraus auch dauerhaft Geld verdient, müssen die kommenden Quartale zeigen. Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Die genannten Daten beruhen auf Angaben des Unternehmens sowie auf Marktdaten und Analystenschätzungen, die sich kurzfristig ändern können. Kurse: Nasdaq-Schlusskurs vom 03.11.2026 sowie nachbörslicher Handel; Stand Redaktionsschluss. Redaktion, aktiencheck.de

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