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Super Micro Computer Aktie: Umsatzprognose erhöht, Cashflow-Sorgen geringer - Kursziel steigt auf 65 USD

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 20:50 1 Min. Raymond James

Die erhöhte Umsatzprognose von 72 bis 82 Milliarden USD für 2027 und nachlassende Cashflow-Sorgen sorgen für Optimismus, während Margendruck und die hohe Abhängigkeit von einem Großkunden Risiken bergen

Bild: Unsplash

Die Analysten von Raymond James heben für die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U3023, WKN: A40MRM, Ticker-Symbol: MS51, NASDAQ-Symbol: SMCI) bei einem weiter gültigen "outperform"-Votum das Kursziel von 48 auf 65 USD an. Super Micro habe seine vorläufig angekündigten Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal übertroffen und die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 72 Mrd. USD bis 82 Mrd. USD angehoben. Allerdings seien die Bruttomargen aufgrund des Umsatzmixes unter Druck geraten, da ein Kunde, bei dem es sich vermutlich um SpaceX (SPCX) handele, mittlerweile 44% des Umsatzes ausmache. Gleichzeitig hätten Kundenvorauszahlungen den Großteil des Betriebskapitalbedarfs finanziert und damit die Bedenken hinsichtlich des Cashflows verringert. Super Micro Computer Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 65 USD (zuvor: 48 USD)

Rating: 🟢 "outperform" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Raymond James | 05.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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