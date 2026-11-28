Die Analysten sind entsprechend vorsichtig. Von 19 erfassten Häusern raten fünf zum Kauf, elf zum Halten und drei zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 41 US-Dollar. Das Analysehaus Rosenblatt bestätigte am 4. November 2026 „Buy“ mit einem Ziel von 57 US-Dollar. Führungskräfte haben in den vergangenen 90 Tagen Aktien für rund 16 Millionen US-Dollar verkauft. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.