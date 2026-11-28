Kaum ein Unternehmen wächst so schnell und wird so misstrauisch beäugt. Super Micro baut die Server, in denen KI-Chips arbeiten, und meldete zuletzt einen Rekordumsatz von 19,9 Milliarden US-Dollar in einem Quartal. Die Super Micro Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 23,76 US-Dollar, ein Plus von 1,93 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 51,40 US-Dollar.
Super Micro Aktie: 80 Milliarden Dollar Umsatz im Visier – und die Aktie kostet weniger als die Hälfte ihres Jahreshochs
Rekordumsatz, angehobene Prognose, volle Auftragsbücher für KI-Server. Trotzdem notiert die Super Micro Aktie nahe dem Jahrestief. Dünne Margen und Berichte über Ermittlungen belasten.
Super Micro Computer, Inc. · ISIN: US86800U3023 · WKN: A40MRM · Handelssymbol: MS51 · US-Handelssymbol: SMCI
Das Wachstum
Umsatz wie ein Großkonzern, Marge wie ein Händler
Die Nachfrage nach KI-Servern ist enorm. Super Micro hob die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 72 bis 82 Milliarden US-Dollar an; in der Mitte der Spanne wären das rund 77 Milliarden. Das Unternehmen liefert inzwischen auch Systeme mit Chips eines zweiten großen Herstellers aus und verringert so seine Abhängigkeit von einem einzelnen Lieferanten.
Das Problem liegt unter der Umsatzzeile. Die Margen sind dünn, der Mittelzufluss schwach, und ein großer Teil des Geschäfts hängt an wenigen Kunden. Wer Server zusammenbaut, verdient an jedem verkauften Rechner nur einen kleinen Teil dessen, was der Chiphersteller einnimmt.
Super Micro verkauft die Schaufeln im KI-Goldrausch – allerdings die, an denen am wenigsten hängen bleibt. Umsatz ist hier keine Knappheit. Gewinn und Vertrauen sind es.
Die Belastung
Exportregeln und offene Fragen
Hinzu kommen regulatorische Themen. US-Medien berichteten zuletzt, das Justizministerium prüfe, ob über Dritte Hochleistungschips unter Umgehung von Exportbeschränkungen nach China gelangt seien. Die Aktie verlor am Tag der Berichte mehr als elf Prozent. Bestätigt oder gerichtlich festgestellt ist davon nichts; es handelt sich um Medienberichte über laufende Prüfungen.
Die Analysten sind entsprechend vorsichtig. Von 19 erfassten Häusern raten fünf zum Kauf, elf zum Halten und drei zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 41 US-Dollar. Das Analysehaus Rosenblatt bestätigte am 4. November 2026 „Buy“ mit einem Ziel von 57 US-Dollar. Führungskräfte haben in den vergangenen 90 Tagen Aktien für rund 16 Millionen US-Dollar verkauft. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Super Micro Aktie
Wo steht die Super Micro Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 23,76 US-Dollar (plus 1,93 Prozent).
Wie viel Umsatz erwartet das Unternehmen?
72 bis 82 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2027.
Warum ist die Aktie trotzdem schwach?
Wegen dünner Margen, schwachem Mittelzufluss und regulatorischer Unsicherheit.
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