Sumitomo-Metal-Mining-Aktie: Metallkonzern steigt mit der Kauflaune

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Sumitomo-Metal-Mining-Aktie legt im Nikkei 225 um fast acht Prozent zu und zählt zu den Gewinnern des Tages.

Die Sumitomo-Metal-Mining-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 7,59 Prozent auf 35,44 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. S19 S19 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr S19 — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Sumitomo-Metal-Mining-Aktie stützt Einen konkreten Anlass konnte ich nicht belegen. Auffällig ist, dass mit Mitsui Kinzoku ein weiterer Metall- und Materialwert an der Spitze der Gewinnerliste steht. Metallwerte reagierten zuletzt empfindlich auf Kupferpreis und KI-Stimmung: Am 19. November waren Nichteisenmetall-Aktien nach einem Kupfer-Rutsch unter Druck geraten. Sumitomo-Metal-Mining-Aktie bei comdirect am Morgen +7,59 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Rohstoffpreise und KI-Stimmung können schnell drehen. Die Sumitomo-Metal-Mining-Aktie ist heute ein klarer Nikkei 225 Gewinner.

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