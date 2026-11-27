Sumitomo-Electric-Aktie: Kabelhersteller profitiert von der Rechenzentren-Rally

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Sumitomo-Electric-Aktie steigt im Nikkei 225 um 5,78 Prozent und zählt zu den Gewinnern des Tages.

Die Sumitomo-Electric-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 5,78 Prozent auf 7,847 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. SMO SMO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SMO — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Sumitomo-Electric-Aktie stützt Sumitomo Electric stellt Kabel und Komponenten her, unter anderem für Rechenzentren. Die Aktie folgt der Erholung bei KI-nahen Werten. Am 1. April war sie bereits mit über 10 Prozent unter den Spitzenreitern des Nikkei 225. Sumitomo-Electric-Aktie bei comdirect am Morgen +5,78 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Die Aktie reagiert empfindlich auf Wendungen der KI-Stimmung. Die Sumitomo-Electric-Aktie zeigt als Nikkei 225 Gewinner die Breite der Erholung.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.