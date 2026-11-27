Sumco-Aktie: Wafer-Hersteller glänzt unter den Nikkei-Gewinnern

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:48 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Sumco-Aktie steigt im Nikkei 225 um fast zehn Prozent. Der Siliziumwafer-Lieferant profitiert von der KI-Erholung.

Die Sumco-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect legt der Wafer-Hersteller am Morgen um 9,85 Prozent auf 11,846 Euro zu. Trading Economics meldet für den Tokio-Schluss ein Plus von 9,73 Prozent. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. Nikkei 225 Gewinner Was die Sumco-Aktie antreibt Sumco liefert Siliziumwafer, die Grundlage fast aller Chips. Die Sumco-Aktie reagiert deshalb stark auf KI-Stimmung. Am 11. November hatte sie bereits zu den Spitzenreitern gehört. Die heutige Erholung folgt auf den jüngsten Ausverkauf bei KI-Werten. Sumco-Aktie bei comdirect am Morgen +9,85 % Schlussplus in Tokio +9,73 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Was dagegen spricht Chip-Zulieferer schwanken stark; die Gewinne können bei einer neuen KI-Sorge schnell verschwinden. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Sumco-Aktie die Breite der heutigen Chip-Erholung.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.