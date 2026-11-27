Die Sumco-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect legt der Wafer-Hersteller am Morgen um 9,85 Prozent auf 11,846 Euro zu. Trading Economics meldet für den Tokio-Schluss ein Plus von 9,73 Prozent. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Sumco-Aktie: Wafer-Hersteller glänzt unter den Nikkei-Gewinnern
Die Sumco-Aktie steigt im Nikkei 225 um fast zehn Prozent. Der Siliziumwafer-Lieferant profitiert von der KI-Erholung.
Nikkei 225 Gewinner
Was die Sumco-Aktie antreibt
Sumco liefert Siliziumwafer, die Grundlage fast aller Chips. Die Sumco-Aktie reagiert deshalb stark auf KI-Stimmung. Am 11. November hatte sie bereits zu den Spitzenreitern gehört. Die heutige Erholung folgt auf den jüngsten Ausverkauf bei KI-Werten.
Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Sumco-Aktie die Breite der heutigen Chip-Erholung.
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