Needham-Analyst Mike Matson habe das Kursziel für die Stryker-Aktie (ISIN: US8636671013, WKN: 864952, Ticker-Symbol: SYK, NYSE-Symbol: SYK) deutlich von 418 auf 359 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Der Medizintechnik-Konzern habe im dritten Quartal sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt. Besonders enttäuschend habe sich das organische Umsatzwachstum entwickelt, das sich von 9% im zweiten Quartal auf nur noch 7,7% im dritten Quartal verlangsamt habe. Darüber hinaus habe Stryker mit operativen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning) zu kämpfen. Diese Probleme hätten die operative Umsetzung beeinträchtigt und die Geschäftsentwicklung zusätzlich belastet. Erschwerend sei hinzugekommen, dass sich das Wachstum des Orthopädiemarktes abgeschwächte habe.
Stryker Aktie: Schwache Quartalszahlen und Wachstumsdelle
Needham senkt Kursziel - warum die Kaufempfehlung trotzdem bleibt
Needham reagiere auf die enttäuschenden Quartalszahlen, das nachlassende organische Wachstum und die operativen Herausforderungen mit einer deutlichen Kurszielsenkung um rund 14,1%. Dass Mike Matson dennoch an der Kaufempfehlung festhalte, zeige, dass Needham die Stryker-Aktie trotz der kurzfristigen Belastungen weiterhin positiv beurteile. Entscheidend werde nun sein, wie schnell Stryker die ERP-bedingten Schwierigkeiten überwinde und das organische Wachstum wieder beschleunigen könne, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 30.10.2026)
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