Stryker Aktie: Schwache Quartalszahlen und Wachstumsdelle

Needham-Analyst Mike Matson habe das Kursziel für die Stryker-Aktie (ISIN: US8636671013, WKN: 864952, Ticker-Symbol: SYK, NYSE-Symbol: SYK) deutlich von 418 auf 359 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Der Medizintechnik-Konzern habe im dritten Quartal sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt. Besonders enttäuschend habe sich das organische Umsatzwachstum entwickelt, das sich von 9% im zweiten Quartal auf nur noch 7,7% im dritten Quartal verlangsamt habe. Darüber hinaus habe Stryker mit operativen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning) zu kämpfen. Diese Probleme hätten die operative Umsetzung beeinträchtigt und die Geschäftsentwicklung zusätzlich belastet. Erschwerend sei hinzugekommen, dass sich das Wachstum des Orthopädiemarktes abgeschwächte habe.