Laut Pfalz-Express und der Bundestags-Berichterstattung sinkt die Stromsteuer 2027 auf das europäische Minimum. Private Haushalte sparen demnach rund 2,3 Cent je Kilowattstunde einschließlich Umsatzsteuer; bei 3.500 Kilowattstunden im Jahr sind das rund 80,50 Euro. Stromanbieter sollen die Entlastung grundsätzlich weitergeben. Die Mindereinnahmen beziffert die Bundestags-Zusammenfassung auf 4,98 Milliarden Euro; gegenfinanziert werden sie durch eine Kürzung der Bundeszuschüsse zur Strompreisentlastung.

Das Gesetz enthält weitere Regelungen: Die Zuckergetränkesteuer startet zum 1. Januar 2028 mit Sätzen von 0,25 bis 0,35 Euro je Liter, Alkoholsteuern auf Spirituosen steigen um rund 20 Prozent, und der Tilgungsbeginn für das Sondervermögen Bundeswehr verschiebt sich auf 2033 (Reuters, Handelsblatt, Bundestag).