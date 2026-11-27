Der Bundestag hat am Freitag, 27. November 2026, das Haushaltsbegleitgesetz für 2027 verabschiedet (Reuters, 14:10 Uhr; Handelsblatt-Live-Blog). Kern der Stromsteuer-Senkung: Der Satz sinkt laut Vorlage von 20,50 Euro auf 1 Euro je Megawattstunde, das EU-Mindestmaß, und gilt für alle Verbraucher. Für die E.ON Aktie (Ticker EOAN, Xetra) und andere Versorger ist die Steuer ein durchlaufender Posten, relevant ist, wie die Entlastung weitergegeben wird.
Stromsteuer-Senkung: Bundestag beschließt 1 Euro je Megawattstunde – was kommt bei Verbrauchern und Versorgern an?
Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2027 sinkt die Stromsteuer von 20,50 auf 1 Euro je Megawattstunde. Was die Senkung für Haushalte, Industrie und Versorger wie E.ON bedeutet, wie sie finanziert wird und was Opposition und Koalition dazu sagen.
Die Eckpunkte
Was beschließt der Bundestag zur Stromsteuer?
Laut Pfalz-Express und der Bundestags-Berichterstattung sinkt die Stromsteuer 2027 auf das europäische Minimum. Private Haushalte sparen demnach rund 2,3 Cent je Kilowattstunde einschließlich Umsatzsteuer; bei 3.500 Kilowattstunden im Jahr sind das rund 80,50 Euro. Stromanbieter sollen die Entlastung grundsätzlich weitergeben. Die Mindereinnahmen beziffert die Bundestags-Zusammenfassung auf 4,98 Milliarden Euro; gegenfinanziert werden sie durch eine Kürzung der Bundeszuschüsse zur Strompreisentlastung.
Das Gesetz enthält weitere Regelungen: Die Zuckergetränkesteuer startet zum 1. Januar 2028 mit Sätzen von 0,25 bis 0,35 Euro je Liter, Alkoholsteuern auf Spirituosen steigen um rund 20 Prozent, und der Tilgungsbeginn für das Sondervermögen Bundeswehr verschiebt sich auf 2033 (Reuters, Handelsblatt, Bundestag).
|Merkmal
|Angabe
|Stromsteuersatz bisher
|20,50 € je MWh
|Stromsteuersatz 2027 laut Vorlage
|1 € je MWh (EU-Mindestmaß)
|Entlastung Haushalte
|rund 2,3 ct je kWh inkl. USt
|Beispiel 3.500 kWh pro Jahr
|rund 80,50 €
|Mindereinnahmen Bund
|4,98 Mrd. €
Quelle: Pfalz-Express, Bundestag (27.11.2026)
Die Debatte
Wer kritisiert die Senkung – und wer verteidigt sie?
Die Koalition aus CDU/CSU und SPD verweist auf die Entlastung aller Verbraucher. Aus der Opposition kam Kritik aus unterschiedlichen Richtungen: AfD-Chef Tino Chrupalla nannte die Senkung am 25. November laut Handelsblatt „blanken Hohn“, Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hielt sie am selben Tag für „viel zu niedrig“. Die Gegenfinanzierung über gekürzte Zuschüsse zur Strompreisentlastung ist ein Punkt, an dem sich Entlastung und Kosten gegenseitig aufwiegen können. Ein Bundesrat-Termin für die abschließende Befassung steht in den gelesenen Quellen nicht.
Die Märkte
Was bedeutet die Stromsteuer-Senkung für E.ON, RWE und den DAX?
Die Stromsteuer erheben Versorger im Auftrag des Staates, sie ist kein Gewinnbestandteil. Eine Senkung verringert den Strompreis für Endkunden, kann aber Absatz und Wettbewerb beeinflussen. Ein belegter Effekt auf Ergebnisse von Versorgern wie der E.ON Aktie oder der RWE Aktie ist in den Quellen nicht genannt; die Analyse ist daher offen. Im Gesamtbild des Haushalts 2027 mit Ausgaben von rund 556 Milliarden Euro (Bundestag) spielt die Senkung gesamtwirtschaftlich eine Nebenrolle, kann aber Inflation und Konsum etwas stützen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Worauf Verbraucher und Anleger jetzt achten
Bundesrat: Termin der zweiten Befassung ist offen.
Weitergabe durch Anbieter: ob Tarife zum Jahreswechsel sinken.
Weitere Maßnahmen: Einkommensteuerreform und Rentenzuschuss stehen als nächste Themen der Koalition an.
Häufige Fragen zur Stromsteuer-Senkung
Wie hoch ist die Stromsteuer künftig? Laut Vorlage 1 Euro je Megawattstunde statt 20,50 Euro, das EU-Mindestmaß.
Wie viel spart ein Haushalt? Rund 2,3 Cent je Kilowattstunde einschließlich Umsatzsteuer, bei 3.500 Kilowattstunden rund 80,50 Euro im Jahr.
Profitiert die E.ON Aktie? Die Steuer ist ein durchlaufender Posten; ein belegter Ergebniseffekt ist nicht genannt.
Wann gilt die Senkung? Der Satz ist laut Vorlage für 2027 vorgesehen; ein Bundesrat-Termin ist offen.
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