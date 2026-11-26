Ströer Aktie: Vom Verlierer zurück an die Spitze – der Außenwerber klettert als MDAX Gewinner Richtung 40 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Ströer Aktie steigt am Donnerstag um 4,40 Prozent auf 39,42 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch setzt der Kölner Außenwerber seine Erholung fort. Eine Tochter meldet einen erfolgreichen Werbetest ohne Nutzerkennungen.

Die Ströer Aktie dreht wieder nach oben. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Kölner Außenwerbers bei 39,42 Euro, ein Plus von 1,66 Euro oder 4,40 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 37,76 Euro. Damit gehört Ströer am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte die Aktie noch zu den Verlierern gezählt. Kurs der Ströer Aktie am Abend 39,42 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,40 % Umsatz nach neun Monaten (+5 %) 1,55 Mrd. EUR Sichtbarkeit im Werbetest der Tochter OS Data Solutions 91,7 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; Ströer; boerse-express Der Auslöser Warum die Ströer Aktie als MDAX Gewinner steigt Ströer liefert eine Nachricht aus dem Digitalgeschäft. Die Tochter OS Data Solutions hat gemeinsam mit Mediaplus Realtime und Virtual Minds eine geografisch ausgerichtete Werbekampagne ohne Nutzerkennungen getestet. Nach Unternehmensangaben erreichte sie in diesem einzelnen Praxistest eine Sichtbarkeit von 91,7 Prozent und eine 2,4-mal höhere Klickrate als im Vergleich. Ob die Meldung den Kurs bewegt hat, lässt sich nicht belegen. Klarer ist der Rückenwind vom Gesamtmarkt: Der MDAX schloss laut dpa-AFX 2,34 Prozent höher. Charttechnisch hatte die Ströer Aktie laut boerse.de bereits am Mittwoch die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt, nachdem sie am Dienstag über die 200-Tage-Linie gestiegen war. Die Fundamentaldaten Digitale Außenwerbung treibt das Wachstum Nach neun Monaten erzielte Ströer einen Umsatz von 1,55 Milliarden Euro, ein Plus von 5 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 513 Millionen Euro, das bereinigte Konzernergebnis fiel stärker aus als von Analysten erwartet. Die Jahresziele hat Ströer bestätigt, die vorläufigen Zahlen für 2026 folgen am 4. März 2027. Was für die Ströer Aktie sprechen könnte Jahresziele bestätigt

Wachstum bei digitaler Außenwerbung

100- und 200-Tage-Linie zurückerobert Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Werbemarkt

Hohe Schwankungen ohne eigene Nachrichten

Nächste Zahlen erst im März Einordnung der Redaktion: Die Ströer Aktie ist MDAX Gewinner und nimmt Kurs auf 40 Euro. Die Charttechnik hat sich in dieser Woche deutlich verbessert. FAQ Häufige Fragen zur Ströer Aktie Warum steigt die Ströer Aktie heute?

Der Gesamtmarkt erholt sich kräftig. Ströer meldet zudem einen erfolgreichen Werbetest seiner Tochter OS Data Solutions. Wann legt Ströer die nächsten Zahlen vor?

Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ströer Aktie?

ISIN DE0007493991, WKN 749399. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAX. US-Handelssymbol: SOTDF. Fazit zur Ströer Aktie Die Ströer Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und nähert sich der Marke von 40 Euro. Charttechnik und Gesamtmarkt spielen dem Außenwerber in die Karten.

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