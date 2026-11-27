Die Zahlen zum dritten Quartal, die Ströer am 12. November vorgelegt hatte, fielen solide aus:

Umsatz: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4% auf 513 Mio. Euro, nach neun Monaten um 5% auf 1,55 Mrd. Euro.

Ergebnis: Das bereinigte Konzernergebnis verbesserte sich auf 35 Mio. Euro und lag über den Erwartungen der Analysten.

Digitale Außenwerbung: Der Umsatz wuchs um 11%, im programmatischen Geschäft sogar um 21%.

Cashflow: Der operative Cashflow stieg nach neun Monaten von 243 auf 258 Mio. Euro.

Das Management bestätigte die Jahresziele und zeigte sich zuversichtlich für das Schlussquartal. Vorläufige Zahlen für 2026 will Ströer am 4. März 2027 vorlegen.