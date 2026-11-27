Die Ströer Aktie gibt am Freitagmittag nach: Um 11:47 Uhr kostet das Papier des Kölner Außenwerbers 38,62 Euro, ein Abschlag von 1,18%. Damit zählt die Ströer Aktie zu den MDAX Verlierern am Mittag - obwohl der MDAX am Morgen mit einem Plus von mehr als 1% in den Handel gestartet war.
Ströer Aktie: Gewinnmitnahmen nach dem Zwischenspurt - MDAX Verlierer am Mittag
Die Ströer Aktie fällt am Freitagmittag um 1,18% auf 38,62 Euro und zählt zu den MDAX Verlierern. Nach einer Berg-und-Tal-Fahrt in dieser Woche nehmen Anleger Gewinne mit - eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Kursverlust am Mittag
Warum die Ströer Aktie jetzt nachgibt
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht - der Rückgang der Ströer Aktie ist vor allem eine Atempause nach einer turbulenten Woche.
Die Ströer Aktie war in den vergangenen Tagen kräftig in Bewegung. Am Dienstag sprang sie um 5,18% auf 38,60 Euro und wurde zum größten MDAX Gewinner. Am Mittwoch folgte ein Minus von 2,28% auf 37,72 Euro, am Donnerstag legte der Titel wieder um mehr als 4% zu. Nach diesem Zwischenspurt sichern sich Anleger nun Gewinne, und die Ströer Aktie landet unter den MDAX Verlierern.
Charttechnisch hat sich das Bild in dieser Woche verbessert: Am Dienstag überwand die Ströer Aktie die 200-Tage-Linie bei 36,52 Euro, am Mittwoch folgte die 100-Tage-Linie bei 37,78 Euro. Der Kurs liegt weiter über beiden Marken. Um 40 Euro kommt es laut ZertifikateJournal regelmäßig zu Gewinnmitnahmen, bei 35 Euro tauchen dagegen häufig Käufer auf.
Hintergrund
Ströer Aktie: Das Geschäft läuft - mit einer Schwachstelle
Die Zahlen zum dritten Quartal, die Ströer am 12. November vorgelegt hatte, fielen solide aus:
Umsatz: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4% auf 513 Mio. Euro, nach neun Monaten um 5% auf 1,55 Mrd. Euro.
Ergebnis: Das bereinigte Konzernergebnis verbesserte sich auf 35 Mio. Euro und lag über den Erwartungen der Analysten.
Digitale Außenwerbung: Der Umsatz wuchs um 11%, im programmatischen Geschäft sogar um 21%.
Cashflow: Der operative Cashflow stieg nach neun Monaten von 243 auf 258 Mio. Euro.
Das Management bestätigte die Jahresziele und zeigte sich zuversichtlich für das Schlussquartal. Vorläufige Zahlen für 2026 will Ströer am 4. März 2027 vorlegen.
Analysten zur Ströer Aktie
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Bernstein Research
|Market-Perform
|39 Euro
|JPMorgan
|Overweight
|52 Euro
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: ZertifikateJournal, AD HOC NEWS
Häufige Fragen zur Ströer Aktie
Warum fällt die Ströer Aktie heute? Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Nach starken Tagen nehmen Anleger Gewinne mit, die Ströer Aktie zählt deshalb zu den MDAX Verlierern am Mittag.
Wie hoch ist der Verlust der Ströer Aktie? Um 11:47 Uhr liegt die Ströer Aktie 1,18% im Minus bei 38,62 Euro.
Wann legt Ströer die nächsten Zahlen vor? Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt.
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