Die Ströer Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 38,88 Euro geschlossen, ein Minus von 0,51 Prozent. Am Donnerstag hatte sie bei 39,08 Euro gelegen. Auf Wochensicht steht für die Ströer Aktie ein Plus von 8,48 Prozent. Im Mittelpunkt steht ein Bericht über Übernahmegespräche.
Ströer Aktie: Gespräche mit I Squared wieder aufgenommen – Wochenplus von 8,5 Prozent
Die Ströer Aktie gewinnt in der Woche bis zum 27. November 8,48 Prozent und schließt bei 38,88 Euro. Laut Reuters führt der Finanzinvestor I Squared Capital wieder fortgeschrittene Gespräche über eine Übernahme des Außenwerbers. Eine Einigung gibt es nicht.
Ströer SE & Co. KGaA · ISIN: DE0007493991 · WKN: 749399 · Handelssymbol: SAX (Xetra)
Der Bericht
I Squared verhandelt wieder
Der Finanzinvestor I Squared Capital führt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Freitag fortgeschrittene Gespräche über den Kauf von Ströer. Reuters beruft sich auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Die Gespräche seien am Donnerstag, 26. November, wieder aufgenommen worden. Eine Einigung gibt es noch nicht, ein Scheitern bleibt möglich. Eine Stellungnahme von Ströer liegt der Redaktion nicht vor.
Ströer aus Köln vermarktet Werbeflächen im öffentlichen Raum, von klassischen Plakaten und Litfaßsäulen bis zu digitalen Bildschirmen, und betreibt daneben Online-Angebote und Dialogmarketing. Vorläufige Zahlen für 2026 will das Unternehmen am 4. März 2027 vorlegen.
Die Ströer Aktie handelt derzeit vor allem eine Möglichkeit, keine Tatsache. Solange kein Angebot vorliegt, kann die Spekulation auch wieder entweichen.
Häufige Fragen zur Ströer Aktie
Warum ist die Ströer Aktie gestiegen?
Laut Reuters verhandelt I Squared Capital wieder über eine Übernahme. Eine Einigung gibt es nicht.
Wann legt Ströer die nächsten Zahlen vor?
Vorläufige Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0007493991, WKN 749399, Handelssymbol SAX.
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