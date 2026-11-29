Warum ist die Ströer Aktie gestiegen?

Laut Reuters verhandelt I Squared Capital wieder über eine Übernahme. Eine Einigung gibt es nicht.

Wann legt Ströer die nächsten Zahlen vor?

Vorläufige Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0007493991, WKN 749399, Handelssymbol SAX.