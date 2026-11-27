Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) steht vor dem nächsten Härtetest: Nach Handelsschluss am Montag, 30. November, streicht MSCI den Bitcoin-Treasury-Konzern aus seinen Indizes (Cointelegraph, 12. November). Der Bitcoin Kurs liegt am Freitagabend bei rund 59.835 Dollar (Finexus, 21:10 Uhr MEZ), der Bestand von 850.849 Bitcoin ist damit rund 21 Prozent weniger wert als sein Einstand (Redaktionsrechnung). Für Krypto-Aktien ist die Kombination aus Index-Aus und schwachem Bitcoin ein Stimmungstest, den auch die Coinbase Aktie und die Metaplanet Aktie spüren.
Strategy Aktie: MSCI-Ausschluss zum Handelsschluss am Montag, Bitcoin-Bestand rund 21 Prozent unter Einstand – wie viel Verkaufsdruck steckt noch im Kurs?
Am Montag, 30. November, fliegt die Strategy Aktie nach Handelsschluss aus den MSCI-Indizes, JPMorgan rechnete mit bis zu 2,8 Milliarden Dollar Verkaufsdruck. Zugleich liegt der Bitcoin Kurs rund 21 Prozent unter dem Einstand des Bestands von 850.849 Bitcoin.
MSCI-Stichtag
Warum fliegt die Strategy Aktie aus den MSCI-Indizes?
MSCI führt ein Regelwerk für sogenannte Non-Operating Companies ein, also Firmen, deren Vermögen vor allem aus passiven Anlagen besteht. Nach den Angaben von Altcoin Buzz (12. November) gilt zuerst ein Kernkriterium: Operative Vermögenswerte müssen mehr als 50 Prozent der Bilanzsumme ausmachen. Danach folgt ein Ausschluss-Screening mit fünf Finanzkennzahlen; wer mindestens vier davon verfehlt, ist nicht mehr zulässig. Bestehende Mitglieder fliegen nur, wenn sie in den beiden jüngsten Jahresabschlüssen durchfielen. Strategy steht auf der Löschliste, ebenso Metaplanet und Upexi (Cointelegraph, Altcoin Buzz). Die Quellen unterscheiden sich im Detail: Altcoin Buzz nennt den MSCI USA Index für Strategy und den MSCI Japan Small Cap für Metaplanet, die Vollständigkeit der Liste gilt als unbestätigt.
Strategy hatte sich gegen die Regel gewehrt. Nach den Berichten argumentierte das Unternehmen, die Regel schreibe die frühere MSCI-Sonderbehandlung für Digital-Asset-Treasuries nur fort und verlagere Grundsatzurteile in die Indexkonstruktion.
Verkaufsdruck
Wie groß ist der Verkaufsdruck am Montag wirklich?
Die Schätzungen gehen weit auseinander. JPMorgan rechnete im Oktober mit rund 2,8 Milliarden Dollar erzwungenem Index-Verkauf (Cointelegraph, Altcoin Buzz). Im August hatten ungenannte Analysten noch bis zu 2 Milliarden Dollar genannt (CoinPaprika, Stand Vorschlagsphase). Strategy selbst hielt in seiner Stellungnahme dagegen: MSCI-gebundene Fonds hielten nur rund 13 Millionen Aktien oder 3,1 Prozent der ausstehenden Stammaktien, weniger als ein durchschnittlicher Handelstag.
Rechnet man die 13 Millionen Aktien mit dem Schlusskurs vom 25. November von 79,96 Dollar (Ted Pillows) grob hoch, ergibt sich ein Betrag von rund einer Milliarde Dollar. Dass JPMorgan deutlich höher liegt, kann an weiteren indexnahen Produkten liegen; eine Erklärung nennen die Quellen nicht (Einschätzung der Redaktion).
Wichtig für Leser: Index-Verkäufe sind planbar. Sie konzentrieren sich meist auf die Schlussauktion des Stichtags, danach fällt der mechanische Verkäufer weg. Ob der Kurs danach erholt, ist offen; das Index-Aus ändert nichts am Bitcoin-Bestand.
|Größe
|Wert
|Stand
|Bitcoin im Bestand
|850.849
|27.11.2026
|Durchschnittlicher Einstand
|75.452 $
|27.11.2026
|Bitcoin Kurs
|rund 59.835 $
|27.11., 21:10 Uhr MEZ
|Abstand Kurs zu Einstand
|rund minus 21 %
|Redaktionsrechnung
|Bestandswert
|rund 50,9 Mrd. $
|Redaktionsrechnung
|Einstandswert
|rund 64,2 Mrd. $
|Redaktionsrechnung
Wert und Verlust sind Redaktionsrechnungen: 850.849 Bitcoin x 59.835 $ bzw. x 75.452 $; Einstand ohne Gebühren.
Quelle: TradingNEWS (Bestand, Einstand), Finexus (Kurs, 27.11., 21:10 Uhr MEZ)
Das große Bild
Was heißt das für Bitcoin, Krypto-Aktien und den Hebel?
Die Strategy Aktie gilt als gehebelter Bitcoin-Proxy: Bewegt sich der Bitcoin Kurs, reagiert MSTR oft stärker. Genau deshalb schauen Märkte auf das Wochenende. Bitcoin hielt am Black Friday die Marke von 60.000 Dollar nur knapp: Nach rund 61.500 Dollar am Morgen fiel der Kurs zum US-Handelsstart um etwa 3.000 Dollar auf 58.975 Dollar und erholte sich auf 60.006 Dollar (TradingNEWS, 10:40 Uhr New Yorker Zeit). Zugleich flossen im November laut Berichten rund 5,39 Milliarden Dollar aus US-Bitcoin-ETFs ab, ein Monatsrekord.
Für andere Krypto-Aktien ist die Lage ähnlich: Wer an Bitcoin hängt, trägt den Kursdruck, und die Index-Frage trifft auch Metaplanet. Die Redaktion hält es für denkbar, dass der Stichtag Schwankungen am Montag verstärkt; belegen lässt sich das nicht.
Termine
Welche Termine bestimmen die Strategy Aktie als Nächstes?
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI? MSCI prüft Unternehmen nach einer neuen Non-Operating-Regel; Strategy fällt laut Berichten durch dieses Screening.
Wann tritt der MSCI-Ausschluss in Kraft? Nach Handelsschluss am 30. November 2026.
Wie viele Bitcoin hält Strategy? Laut TradingNEWS 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar je Bitcoin.
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs? Direkt nichts, aber Strategy gilt als großer Bitcoin-Käufer; Marktteilnehmer beobachten, ob zusätzlicher Verkaufsdruck die Stimmung belastet.
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