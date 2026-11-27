MSCI führt ein Regelwerk für sogenannte Non-Operating Companies ein, also Firmen, deren Vermögen vor allem aus passiven Anlagen besteht. Nach den Angaben von Altcoin Buzz (12. November) gilt zuerst ein Kernkriterium: Operative Vermögenswerte müssen mehr als 50 Prozent der Bilanzsumme ausmachen. Danach folgt ein Ausschluss-Screening mit fünf Finanzkennzahlen; wer mindestens vier davon verfehlt, ist nicht mehr zulässig. Bestehende Mitglieder fliegen nur, wenn sie in den beiden jüngsten Jahresabschlüssen durchfielen. Strategy steht auf der Löschliste, ebenso Metaplanet und Upexi (Cointelegraph, Altcoin Buzz). Die Quellen unterscheiden sich im Detail: Altcoin Buzz nennt den MSCI USA Index für Strategy und den MSCI Japan Small Cap für Metaplanet, die Vollständigkeit der Liste gilt als unbestätigt.

Strategy hatte sich gegen die Regel gewehrt. Nach den Berichten argumentierte das Unternehmen, die Regel schreibe die frühere MSCI-Sonderbehandlung für Digital-Asset-Treasuries nur fort und verlagere Grundsatzurteile in die Indexkonstruktion.