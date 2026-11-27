Wann wird die Strategy Aktie aus dem MSCI entfernt?

Nach dem Handelsschluss am Montag, 30. November 2026.

Wie viele Bitcoin besitzt Strategy?

Zum 8. November 850.364 Bitcoin, im Schnitt gekauft für 75.456 Dollar.

Muss Strategy Bitcoin verkaufen?

Nach den Berichten von BTC Magazine und Bitbo nein. Die Entfernung betrifft nur die Indexmitgliedschaft der Aktie.

Wie hängt die Strategy Aktie am Bitcoin Kurs?

Der Wert des Bestands bestimmt den Wert des Unternehmens. Steigt oder fällt der Bitcoin Kurs, bewegt sich die Aktie meist stärker.