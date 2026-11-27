Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) geht mit einem doppelten Gegenwind in das letzte Novemberwochenende: Der Bitcoin Kurs notiert am Freitagmorgen bei 61.463 Dollar (CoinGecko, 05:44 Uhr MEZ), und am Montag, 30. November, wird das Papier nach dem Handelsschluss aus den globalen MSCI-Indizes gestrichen. Der letzte von uns belegte Schlusskurs der Aktie stammt vom 13. November: 111,62 Dollar.
Strategy Aktie: 850.364 Bitcoin im Wert von 52 Milliarden, Einstand bei 64 Milliarden – wie viel Puffer bleibt vor dem MSCI-Rauswurf am Montag?
Die Strategy Aktie steht vor dem Rauswurf aus den MSCI-Indizes am 30. November, und der Bitcoin Kurs von rund 61.500 Dollar liegt klar unter dem Durchschnittspreis des Unternehmens von 75.456 Dollar. Die Titelgeschichte rechnet nach, was der Bestand wert ist, was die Reserve trägt und was Anleger jetzt beobachten.
Das Unternehmen, früher MicroStrategy, ist der größte börsennotierte Bitcoin-Halter. Zum 8. November hielt es 850.364 Bitcoin, gekauft zu durchschnittlich 75.456 Dollar, insgesamt für rund 64,16 Milliarden Dollar. Bei 61.463 Dollar je Bitcoin ist der Bestand rechnerisch rund 52,3 Milliarden Dollar wert, also etwa 18,5 Prozent weniger als der Einstand. Der Bitcoin Kurs müsste um knapp 23 Prozent steigen, damit die Käufe im Durchschnitt wieder im Plus liegen.
Der Rauswurf
Warum streicht MSCI die Strategy Aktie aus den Indizes?
MSCI veröffentlichte den Index-Review am 11. November. Hintergrund ist eine neue Regel für sogenannte nicht-operative Unternehmen: Es wird geprüft, ob operative Vermögenswerte mindestens die Hälfte der Bilanzsumme ausmachen. Wer das verfehlt und bei vier oder mehr von fünf weiteren Kennzahlen durchfällt, fliegt raus. Bitcoin nennt die Regel nach Angaben von BTC Magazine nicht ausdrücklich. Mit der Strategy Aktie sind auch Metaplanet und mehrere kleinere Werte betroffen. Die Aktie wird nicht delistet, und Strategy muss keinen Bitcoin verkaufen.
Was die Tracker verkaufen müssen, ist umstritten. Strategy selbst nannte im August, Indexfonds hielten rund 13 Millionen Aktien, etwa 3,1 Prozent der Basisaktien. Schätzungen für den Abfluss reichen laut Berichten von 2,8 bis über 8 Milliarden Dollar, beziehen sich aber auf einen früheren MSCI-Vorschlag. MSCI selbst nennt keine Zahl. Die Aktie fiel nach der Entscheidung am 12. November um 6,5 Prozent auf 114,41 Dollar.
Die Bilanz
Wie lange hält die Strategy Aktie das durch?
Zwei Kennzahlen entscheiden über den Spielraum. Die erste ist der mNAV, das Verhältnis aus Börsenwert und Wert der Bitcoin-Bestände. Er lag laut Bitbo am 12. November bei rund 1,08, nach 3,4 im November 2024. Eine Prämie nahe 1,0 heißt: Der Markt zahlt kaum noch mehr für die Aktie als für die Bitcoin dahinter. Das erschwert es, über neue Aktien Geld für weitere Käufe einzusammeln. Die zweite Kennzahl ist die Dollar-Reserve, die Strategy zum 8. November laut einer Meldung bei 4,77 Milliarden Dollar auswies. Sie soll Dividenden auf die Vorzugsaktien bedienen können.
In der Woche bis zum 8. November verkaufte das Unternehmen 2,05 Millionen Stammaktien für 283,8 Millionen Dollar. Davon flossen 81,9 Millionen Dollar in 1.036 Bitcoin und 188,3 Millionen Dollar in den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien. Kaufen und Schulden bedienen laufen also parallel. Eine neuere Meldung aus den letzten Tagen haben wir nicht gefunden.
Das große Bild
Was bedeutet das für Krypto-Aktien und den Bitcoin Kurs?
Die Strategy Aktie ist der Prototyp einer Bitcoin-Treasury-Firma. Fällt der Bitcoin Kurs, schrumpft der Wert des Bestands, und die Aktie reagiert verstärkt. Das zeigt die Bilanz seit Jahresbeginn: Laut Yahoo Finance lag die Aktie am 13. November rund 26,5 Prozent im Minus seit Januar. Auch andere Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie stehen unter Druck, die Transaktionserlöse der Börse sanken im dritten Quartal um 43,6 Prozent. Für den gesamten Kryptomarkt ist der 30. November deshalb mehr als eine technische Randnotiz: Er zeigt, dass klassische Indexanbieter Bitcoin-Bilanzfirmen nicht mehr wie normale Unternehmen behandeln.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wann wird die Strategy Aktie aus dem MSCI entfernt?
Nach dem Handelsschluss am Montag, 30. November 2026.
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy?
Zum 8. November 850.364 Bitcoin, im Schnitt gekauft für 75.456 Dollar.
Muss Strategy Bitcoin verkaufen?
Nach den Berichten von BTC Magazine und Bitbo nein. Die Entfernung betrifft nur die Indexmitgliedschaft der Aktie.
Wie hängt die Strategy Aktie am Bitcoin Kurs?
Der Wert des Bestands bestimmt den Wert des Unternehmens. Steigt oder fällt der Bitcoin Kurs, bewegt sich die Aktie meist stärker.
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