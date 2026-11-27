Laut FinScans (27.11.2026) melden iranische Stellen Minenexplosionen an Schiffen, inzwischen täglich; am 25. November sei ein Tanker getroffen worden. Der Datenanbieter Kpler sieht die Rohölströme aus dem Golf weiter unter dem Niveau vor Kriegsbeginn im Februar, während dpa meldet, der Schiffsverkehr sei im November gestiegen. Die USA und ihr Militär sagen, die Meerenge sei offen; zugleich besteht laut finanzen.net eine US-Seeblockade gegen Iran, die Verhandlungen stocken.

Hinzu kommen Angriffe auf die Energieinfrastruktur: Am 25. November reklamierten die Huthi einen Angriff auf Ras Tanura, die größte saudische Raffinerie, und auf das Finanzviertel von Riad; das Ausmaß ist laut CNBC nicht unabhängig bestätigt. Am 26. November traf ein Projektil die Raffinerie Jazan am Roten Meer (400.000 Barrel pro Tag), die zeitweise teilweise stillstand; ein Arbeiter starb. Ebenfalls am Donnerstag trafen Drohnen iranischer Herkunft nach Angaben des italienischen Außenministers Antonio Tajani kuwaitische Militäranlagen, zwei Techniker von Rheinmetall Italia starben. Iran weist die Verantwortung zurück. Kuwait sperrte seinen Luftraum, Flüge wurden umgeleitet.