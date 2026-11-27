Der Ölpreis steigt weiter, weil der Krieg am Golf die Lieferwege und die Raffinerien trifft: Brent notierte heute um 08:53 Uhr MEZ bei 97,61 US-Dollar, das ist der vierte Anstieg in Folge und rund 6 Prozent mehr als zu Wochenbeginn (Quelle: dpa-AFX via ariva). Auslöser sind Angriffe auf saudische Anlagen, Minenexplosionen an Schiffen in der Straße von Hormus und die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Für Anleger stehen Ölaktien, Fluggesellschaften und der DAX im Fokus, bevor die OPEC+ am Sonntag den Rahmen für 2027 festlegt.
Straße von Hormus: Minen, US-Blockade und Huthi-Angriffe – Brent bei 97 Dollar, wie viel Kriegsrisiko trägt der Ölpreis?
Minenexplosionen an Schiffen, Angriffe auf saudische Raffinerien, Drohnen über Kuwait und eine US-Blockade gegen Iran: Brent steigt auf rund 97 US-Dollar. Was der Iran-Krieg für Tanker, Ölaktien, Fluggesellschaften und die OPEC+-Sitzung am Sonntag bedeutet.
Iran-Krieg
Was ist in der Straße von Hormus und am Golf passiert?
Laut FinScans (27.11.2026) melden iranische Stellen Minenexplosionen an Schiffen, inzwischen täglich; am 25. November sei ein Tanker getroffen worden. Der Datenanbieter Kpler sieht die Rohölströme aus dem Golf weiter unter dem Niveau vor Kriegsbeginn im Februar, während dpa meldet, der Schiffsverkehr sei im November gestiegen. Die USA und ihr Militär sagen, die Meerenge sei offen; zugleich besteht laut finanzen.net eine US-Seeblockade gegen Iran, die Verhandlungen stocken.
Hinzu kommen Angriffe auf die Energieinfrastruktur: Am 25. November reklamierten die Huthi einen Angriff auf Ras Tanura, die größte saudische Raffinerie, und auf das Finanzviertel von Riad; das Ausmaß ist laut CNBC nicht unabhängig bestätigt. Am 26. November traf ein Projektil die Raffinerie Jazan am Roten Meer (400.000 Barrel pro Tag), die zeitweise teilweise stillstand; ein Arbeiter starb. Ebenfalls am Donnerstag trafen Drohnen iranischer Herkunft nach Angaben des italienischen Außenministers Antonio Tajani kuwaitische Militäranlagen, zwei Techniker von Rheinmetall Italia starben. Iran weist die Verantwortung zurück. Kuwait sperrte seinen Luftraum, Flüge wurden umgeleitet.
|Größe
|Stand
|Brent (Januar)
|97,61 US-Dollar, 08:53 Uhr
|Brent Donnerstagsschluss
|96,57 US-Dollar (höchster Stand seit 6. November)
|WTI
|rund 85,7 bis 86,2 US-Dollar, ohne Thanksgiving-Abrechnungspreis
|US-Rohöllager (Woche bis 20.11.)
|+1,1 Mio. auf 418,9 Mio. Barrel
|Nächster Termin
|OPEC+ am Sonntag, 29.11.
Kursleisten anderer Portale zeigten zeitgleich abweichende Werte (92,3 bis 92,5 US-Dollar) ohne Kontrakt- und Zeitangabe und werden nicht verwendet.
Quelle: dpa-AFX/ariva (08:53 Uhr), aktiencheck.de, FinScans
Börse und Anleger
Wer profitiert, wer leidet: Ölaktien, Airlines und DAX?
Ölaktien profitieren grundsätzlich von höheren Preisen: Die Shell Aktie schloss am Donnerstag in Amsterdam bei 43,36 Euro (+1,86 Prozent), die TotalEnergies Aktie bei 78,37 Euro an der Xetra (rund +1,3 Prozent; Quelle: aktiencheck.de, 27.11.2026). Fluggesellschaften leiden unter höheren Kerosinkosten und gesperrtem Luftraum: Die Lufthansa Aktie schloss am Donnerstagabend bei 8,70 Euro (−2,1 Prozent), im Monat steht sie laut Bericht noch 21,7 Prozent im Plus; der Konzern hat 86 Prozent seines Bedarfs für 2026 abgesichert (Quelle: aktiencheck.de). Auch die Rheinmetall Aktie steht nach dem Tod der beiden Techniker im Fokus.
Der DAX schloss gestern bei 25.215,52 Punkten (+2,1 Prozent), der DAX-Future stand um 07:34 Uhr MEZ bei 25.404 Punkten (Quelle: Morning Briefing, finanzen.at). Gold erholte sich laut Bericht auf rund 3.650 US-Dollar nach einem 15-Monats-Tief.
Ausblick
Wie hoch kann der Ölpreis noch steigen?
Gegen weiter steigende Preise spricht das Angebot: Die Internationale Energieagentur erwartet für das vierte Quartal einen Überschuss, und die US-Lagerbestände stiegen zuletzt. Analyst Kavonic sieht dagegen bei weiteren Angriffen eine Richtung von 100 US-Dollar für wahrscheinlich (laut FinScans). Entscheidend ist, ob die OPEC+ am Sonntag unveränderte Ziele beschließt und ob die Angriffe auf Saudi-Arabien anhalten. Eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen
Straße von Hormus und Ölpreis – die wichtigsten Antworten
Wie hoch ist der Ölpreis heute? Brent notierte um 08:53 Uhr bei 97,61 US-Dollar, WTI bei rund 86 US-Dollar.
Warum steigt der Ölpreis? Angriffe auf saudische Raffinerien, Minenexplosionen in der Straße von Hormus und die Sorge vor Eskalation treiben den Preis.
Welche Aktien sind betroffen? Ölaktien wie Shell und TotalEnergies profitieren tendenziell, Airlines wie die Lufthansa Aktie leiden unter Kerosinkosten und gesperrtem Luftraum.
Was entscheidet die OPEC+ am Sonntag? Laut Reuters werden unveränderte Förderziele erwartet.
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