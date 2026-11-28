Der Markt steigt, ein Bauzulieferer bleibt zurück: Die Sto Aktie verliert vom 23. bis 27. November 3,89 Prozent und ist viertgrößter SDAX Verlierer der Woche. Am Freitag gab die Vorzugsaktie 1,53 Prozent auf rund 96,30 Euro nach.
Sto Aktie SDAX Verlierer der Woche: Knapp vier Prozent Minus – der Dämmstoffspezialist verpasst die Erholung
Die Sto Aktie zählt zu den SDAX Verlierern der Woche: Die Vorzugsaktie des Fassaden- und Dämmstoffherstellers verliert 3,89 Prozent, während der Index zulegt. Die schwache Baukonjunktur bleibt das Thema. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Sto Aktie nachgibt
Eine Meldung aus Stühlingen gab es nicht. Die Sto Aktie gehört zu den Titeln, die in der Markterholung liegen blieben. Gesucht waren seit Donnerstag vor allem Technologie-, Rüstungs- und Finanzwerte, defensive und baunahe Titel fanden kaum Käufer. Hinzu kommt die Jahreszeit: Im Winter ruht ein großer Teil der Fassadenarbeiten, neue Impulse aus dem Geschäft sind bis zum Frühjahr kaum zu erwarten. Der Handel in der Vorzugsaktie ist dünn, schon kleine Verkaufsorders bewegen den Kurs.
Einordnung
Umsatz wächst, Kurs seit Jahren unter Druck
Operativ lief es zuletzt etwas besser. Nach neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 4,2 Prozent auf 1.269,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Sto unverändert einen Umsatz von mehr als 1,62 Milliarden Euro und ein EBIT von 56 bis 76 Millionen Euro. Die breite Spanne zeigt, wie unsicher das Schlussquartal ist. Auf Jahressicht hat der SDAX Verlierer der Woche knapp 21 Prozent verloren, über fünf Jahre mehr als die Hälfte.
Häufige Fragen zur Sto Aktie
Warum ist die Sto Aktie SDAX Verlierer der Woche?
Baunahe Titel waren in der Markterholung nicht gefragt. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sto Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0007274136, WKN 727413, Handelssymbol STO3 (Xetra).
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