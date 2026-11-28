Warum ist die Sto Aktie SDAX Verlierer der Woche?

Baunahe Titel waren in der Markterholung nicht gefragt. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sto Aktie?

Vorzugsaktie: ISIN DE0007274136, WKN 727413, Handelssymbol STO3 (Xetra).