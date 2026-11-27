Der Bau kommt nicht in Gang, die Aktie auch nicht: Die Sto Aktie gibt am Freitag um 1,53 Prozent auf 96,30 Euro nach und ist fünftgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Gehandelt wurden Vorzugsaktien für rund 220.000 Euro. Bei so wenig Umsatz bewegen einzelne Orders den Kurs.
Sto Aktie: SDAX Verlierer am Abend – mehr Umsatz, aber der Gewinnhebel fehlt dem Fassadenspezialisten
Die Sto Vorzugsaktie verliert am Freitag 1,53 Prozent auf 96,30 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Die Bauflaute und gestiegene Kosten bremsen das Ergebnis, ein Analysehaus hat das Kursziel gesenkt.
Der Auslöser
Warum fällt die Sto Aktie heute?
Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Die Sto Aktie findet seit der Zwischenmitteilung vom 19. November keine Richtung. Damals stieg der Kurs zunächst auf über 104 Euro, einen Tag später verlor er fast vier Prozent, seither bröckelt er. Am 23. November senkte ein Analysehaus sein Kursziel von 150 auf 125 Euro, blieb aber bei der Kaufempfehlung.
Der Kern des Problems steht in der Mitteilung selbst. Sto wächst beim Umsatz, die Ergebnisprognose blieb jedoch unverändert. Mehr Erlös ohne mehr Gewinn bedeutet sinkende Marge. Das erklärt, warum der SDAX Verlierer an einem freundlichen Börsentag keine Käufer findet.
Der Hintergrund
Umsatzprognose rauf, Ergebnisziel bleibt
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Sto den Konzernumsatz um 4,2 Prozent auf 1.269,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz leicht über dem bisherigen Ziel von 1,62 Milliarden Euro. Das EBIT soll weiter zwischen 56 und 76 Millionen Euro liegen. Der Vorstand verweist auf gestiegene Kosten und eine teils schwache Konjunktur. Sto aus Stühlingen im Südschwarzwald ist einer der führenden Hersteller von Fassadendämmsystemen, Putzen und Farben. Die Sto Aktie liegt seit Jahresbeginn deutlich im Minus.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Sto Aktie
Warum ist Sto heute SDAX Verlierer?
Ohne Nachricht. Bei geringem Umsatz gibt der Kurs nach, weil das Umsatzwachstum nicht im Ergebnis ankommt.
Welche Sto Aktie ist gemeint?
Die börsennotierte Vorzugsaktie, die im SDAX vertreten ist.
Sto Aktie (Vorzüge): ISIN DE0007274136, WKN 727413, Börsenkürzel STO3.
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