Sto Aktie: SDAX Verlierer am Abend – mehr Umsatz, aber der Gewinnhebel fehlt dem Fassadenspezialisten

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:08 2 Min.

Die Sto Vorzugsaktie verliert am Freitag 1,53 Prozent auf 96,30 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Die Bauflaute und gestiegene Kosten bremsen das Ergebnis, ein Analysehaus hat das Kursziel gesenkt.

Der Bau kommt nicht in Gang, die Aktie auch nicht: Die Sto Aktie gibt am Freitag um 1,53 Prozent auf 96,30 Euro nach und ist fünftgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Gehandelt wurden Vorzugsaktien für rund 220.000 Euro. Bei so wenig Umsatz bewegen einzelne Orders den Kurs. Schlusskurs der Sto Vorzugsaktie auf Xetra 96,30 € Tagesverlust, Platz 5 der SDAX Verlierer −1,53 % Umsatz nach neun Monaten, plus 4,2 Prozent 1.269,1 Mio. € unveränderte EBIT-Prognose für 2026 56–76 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Sto SE & Co. KGaA, Zwischenmitteilung vom 19.11.2026 Der Auslöser Warum fällt die Sto Aktie heute? Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Die Sto Aktie findet seit der Zwischenmitteilung vom 19. November keine Richtung. Damals stieg der Kurs zunächst auf über 104 Euro, einen Tag später verlor er fast vier Prozent, seither bröckelt er. Am 23. November senkte ein Analysehaus sein Kursziel von 150 auf 125 Euro, blieb aber bei der Kaufempfehlung. Der Kern des Problems steht in der Mitteilung selbst. Sto wächst beim Umsatz, die Ergebnisprognose blieb jedoch unverändert. Mehr Erlös ohne mehr Gewinn bedeutet sinkende Marge. Das erklärt, warum der SDAX Verlierer an einem freundlichen Börsentag keine Käufer findet. Der Hintergrund Umsatzprognose rauf, Ergebnisziel bleibt In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Sto den Konzernumsatz um 4,2 Prozent auf 1.269,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz leicht über dem bisherigen Ziel von 1,62 Milliarden Euro. Das EBIT soll weiter zwischen 56 und 76 Millionen Euro liegen. Der Vorstand verweist auf gestiegene Kosten und eine teils schwache Konjunktur. Sto aus Stühlingen im Südschwarzwald ist einer der führenden Hersteller von Fassadendämmsystemen, Putzen und Farben. Die Sto Aktie liegt seit Jahresbeginn deutlich im Minus. Was für die Sto Aktie spricht Umsatz wächst trotz schwacher Baukonjunktur

Energetische Sanierung bleibt ein langfristiges Thema

Kaufempfehlung trotz gesenktem Kursziel bestätigt Was Anleger bedenken sollten Kostendruck verhindert, dass der Mehrumsatz beim Gewinn ankommt

Der Wohnungsbau in Deutschland bleibt schwach

Sehr geringe Handelsumsätze Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Sto Aktie Warum ist Sto heute SDAX Verlierer?

Ohne Nachricht. Bei geringem Umsatz gibt der Kurs nach, weil das Umsatzwachstum nicht im Ergebnis ankommt. Welche Sto Aktie ist gemeint?

Die börsennotierte Vorzugsaktie, die im SDAX vertreten ist. Sto Aktie (Vorzüge): ISIN DE0007274136, WKN 727413, Börsenkürzel STO3. Fazit zur Sto Aktie Die Sto Aktie ist am Freitag SDAX Verlierer und spiegelt die Lage am Bau. Das Unternehmen hält sich wacker, die Marge leidet. Solange die Baukonjunktur nicht anzieht, fehlt dem Kurs der Antrieb.

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