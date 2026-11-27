Die STMicroelectronics Aktie ist der klare CAC40 Gewinner am Mittag. Am Freitag, 27. November 2026, notiert der französisch-italienische Halbleiterkonzern zur Mittagszeit bei 37,33 Euro und damit 4,36% im Plus. Kein anderer Wert im Pariser Leitindex legt so stark zu, während der CAC40 selbst nur rund 0,4% gewinnt.
STMicroelectronics Aktie: CAC40 Gewinner Nr. 1 am Mittag - Startet jetzt der Chip-Rebound?
Die STMicroelectronics Aktie führt am Freitagmittag die Gewinnerliste im CAC40 an. Nach einem wochenlangen Ausverkauf kehren Käufer in die europäischen Halbleiterwerte zurück. Was hinter dem Kurssprung steckt, welche Marken jetzt zählen und warum die Erholung noch kein Trendwechsel ist.
Die Gründe für den Kurssprung
Europas Chipwerte atmen auf
Einen einzelnen Auslöser in Form einer Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die STMicroelectronics Aktie profitiert von einer breiten Erholung im europäischen Technologiesektor, der in den vergangenen Wochen massiv unter Druck stand.
Schon am frühen Morgen sprang STMicroelectronics an die Spitze des CAC40. Die Nachrichtenagentur AFP meldete gegen 9:30 Uhr ein Plus von 4,77% auf 37,48 Euro, zeitweise lag der Aufschlag sogar bei über 5%. Der Rückenwind kommt aus der gesamten Branche: Die niederländischen Chipausrüster ASML und ASM International legten am Mittag ähnlich stark um jeweils rund 5% zu.
Entscheidend ist der Kontext. Am Mittwoch hatten US-Halbleiterwerte noch kräftig verloren: Micron gab 4,53% nach, Lam Research 5,68% und Nvidia 3,91%. Am Donnerstag blieb die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Ohne die Impulse aus New York nutzen europäische Anleger die Gelegenheit, nach dem Ausverkauf wieder einzusteigen. Marktbeobachter sehen erste Anzeichen, dass sich die Verkaufswelle im Techsektor stabilisiert.
Sektor-Rebound
Die gesamte europäische Chipbranche erholt sich, ASML und ASM International steigen parallel um rund 5%.
Überverkaufte Lage
Die STMicroelectronics Aktie hatte binnen einer Woche 9,51% und binnen drei Monaten fast 12% verloren.
Dünner Handel
Vor der Rückkehr der US-Investoren aus dem Thanksgiving-Wochenende reichen schon geringere Volumen für deutliche Ausschläge.
Fundamentaldaten
Das Wachstum ist zurück - die Erwartungen sind hoch
Operativ hat sich das Bild bei STMicroelectronics im Jahresverlauf deutlich aufgehellt. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 22,1% auf 10,339 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn lag bei 550 Mio. US-Dollar. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 17,9%, der Gewinn je Aktie blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Ende Oktober hatte der Konzern einen starken Ausblick gegeben, gestützt auf die Nachfrage aus KI-Anwendungen und dem Satellitengeschäft.
Zusätzlich stützt das laufende Aktienrückkaufprogramm. Allein zwischen dem 9. und 13. November erwarb STMicroelectronics an der Euronext Paris 627.913 eigene Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von rund 41,00 Euro. Das liegt deutlich über dem aktuellen Kurs.
|Marke
|Niveau
|Abstand zum Kurs
|Gleitender 20-Tage-Durchschnitt
|39,53 €
|Kurs 5,76% darunter
|Gleitender 200-Tage-Durchschnitt
|45,31 €
|17,78% über dem Kurs
|Unterstützung
|34,24 €
|rund 8% unter dem Kurs
|RSI
|44
|neutral
Quelle: Idéal Investisseur, Stand 27.11.2026 mittags
Ausblick: Termine und Marken für die STMicroelectronics Aktie
Die nächsten Impulse liefert der Kalender: Am 14. Dezember steht der Ex-Dividenden-Tag mit 0,09 US-Dollar je Aktie an, die Zahlen zum vierten Quartal 2026 folgen am 28. Januar 2027. Charttechnisch muss die STMicroelectronics Aktie zunächst den 20-Tage-Durchschnitt bei 39,53 Euro zurückerobern, um aus der kurzfristigen Erholung mehr zu machen.
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