Schon am frühen Morgen sprang STMicroelectronics an die Spitze des CAC40. Die Nachrichtenagentur AFP meldete gegen 9:30 Uhr ein Plus von 4,77% auf 37,48 Euro, zeitweise lag der Aufschlag sogar bei über 5%. Der Rückenwind kommt aus der gesamten Branche: Die niederländischen Chipausrüster ASML und ASM International legten am Mittag ähnlich stark um jeweils rund 5% zu.

Entscheidend ist der Kontext. Am Mittwoch hatten US-Halbleiterwerte noch kräftig verloren: Micron gab 4,53% nach, Lam Research 5,68% und Nvidia 3,91%. Am Donnerstag blieb die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Ohne die Impulse aus New York nutzen europäische Anleger die Gelegenheit, nach dem Ausverkauf wieder einzusteigen. Marktbeobachter sehen erste Anzeichen, dass sich die Verkaufswelle im Techsektor stabilisiert.