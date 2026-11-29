Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17,9 Prozent auf 3,76 Milliarden Dollar und lag damit über der Mitte der eigenen Prognose. Die Bruttomarge kletterte binnen Jahresfrist um gut vier Prozentpunkte auf 37,3 Prozent, weil die Werke besser ausgelastet sind. Der operative Gewinn verdoppelte sich von 180 auf 367 Millionen Dollar, unter dem Strich blieben 291 Millionen Dollar. Der freie Mittelzufluss erreichte 351 Millionen Dollar nach 130 Millionen Dollar im Vorjahr.

Für das Schlussquartal peilt der Vorstand einen Umsatz von 4,15 Milliarden Dollar an. Das wären 10,5 Prozent mehr als im Sommerquartal und 24,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Gesamtjahr 2026 sollen rund 14,5 Milliarden Dollar zusammenkommen, ein Plus von 22,8 Prozent. Nach Darstellung des Managements übersteigt die Nachfrage in mehreren Märkten inzwischen das Angebot.