Erst der Absturz, dann die Aufholjagd. Am Dienstag verlor die STMicroelectronics Aktie in Paris mehr als zehn Prozent, weil Anleger weltweit aus KI-nahen Chipwerten flüchteten. Am Donnerstag und Freitag gehörte sie wieder zu den stärksten Werten im französischen Leitindex CAC 40 und schloss die Woche bei 37,15 Euro. Zum Vergleich: Ende Oktober kaufte der Konzern eigene Aktien noch zu durchschnittlich 42,08 Euro zurück. Das Bemerkenswerte daran: Operativ läuft es so gut wie lange nicht mehr.
STMicroelectronics Aktie: Fast 25 Prozent Wachstum angekündigt, zehn Prozent an einem Tag verloren – Europas Chipkonzern liefert, die Börse zittert
Die STMicroelectronics Aktie schließt die Woche bei 37,15 Euro – nach einem Tagesverlust von mehr als zehn Prozent am Dienstag und zwei Erholungstagen. Dabei meldet der Konzern volle Auftragsbücher, steigende Margen und stellt für das Schlussquartal fast 25 Prozent Umsatzplus in Aussicht. Die große Analyse zur STMicroelectronics Aktie.
STMicroelectronics N.V. · ISIN: NL0000226223 · WKN: 893438 · Handelssymbol: SGM · US-Handelssymbol: STM
Die Zahlen
Die Wende ist da – Umsatz, Marge und Gewinn steigen
Nach zwei mageren Jahren mit vollen Lagern bei den Kunden und halb leeren Fabriken hat sich das Bild bei STMicroelectronics gedreht.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17,9 Prozent auf 3,76 Milliarden Dollar und lag damit über der Mitte der eigenen Prognose. Die Bruttomarge kletterte binnen Jahresfrist um gut vier Prozentpunkte auf 37,3 Prozent, weil die Werke besser ausgelastet sind. Der operative Gewinn verdoppelte sich von 180 auf 367 Millionen Dollar, unter dem Strich blieben 291 Millionen Dollar. Der freie Mittelzufluss erreichte 351 Millionen Dollar nach 130 Millionen Dollar im Vorjahr.
Für das Schlussquartal peilt der Vorstand einen Umsatz von 4,15 Milliarden Dollar an. Das wären 10,5 Prozent mehr als im Sommerquartal und 24,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Gesamtjahr 2026 sollen rund 14,5 Milliarden Dollar zusammenkommen, ein Plus von 22,8 Prozent. Nach Darstellung des Managements übersteigt die Nachfrage in mehreren Märkten inzwischen das Angebot.
Die Treiber
Woher das Wachstum wirklich kommt
Optik und Funk für Rechenzentren
Die Sparte für Hochfrequenz- und optische Kommunikationschips wuchs im dritten Quartal um 46,2 Prozent. Sie profitiert vom Ausbau der Datenleitungen in KI-Rechenzentren.
Mikrocontroller
Das Geschäft mit eingebetteten Prozessoren legte um 24,1 Prozent zu. Anfang November stellte der Konzern eine einheitliche Plattform für seine STM32-Chips vor, die in Maschinen, Autos und Robotern stecken.
Siliziumkarbid
In Catania auf Sizilien baut STMicroelectronics für rund 5 Milliarden Euro einen Campus, der vom Rohmaterial bis zum fertigen Modul alles an einem Ort fertigt. Der Stoff gilt als Schlüssel für sparsame Elektroautos und Stromnetze.
Aktienrückkauf
Woche für Woche kauft der Konzern eigene Aktien zurück, zuletzt mehrere Hunderttausend Stück je Woche.
Die Fabriken füllen sich, die Marge steigt – und trotzdem entscheidet derzeit die Stimmung an der Nasdaq über den Kurs.
Die Börse
Warum der Kurs trotzdem so nervös ist
Die Antwort liegt weniger in Genf als in Kalifornien. Seit Wochen schwanken Chipwerte weltweit mit jeder Nachricht rund um den KI-Marktführer Nvidia und zur Frage, ob die Milliarden für KI-Rechenzentren dauerhaft fließen. STMicroelectronics verdient zwar den Großteil seines Geldes mit Autos, Maschinen und Smartphones. Doch große Fonds verkaufen in solchen Phasen die ganze Branche. Hinzu kommt: Mit der Rückkehr des Wachstums steigen auch die Erwartungen. Als der Wafer-Lieferant Soitec am 19. November glänzende Zahlen vorlegte, stieg die STMicroelectronics Aktie um mehr als vier Prozent mit – wenige Tage später folgte der Zehn-Prozent-Rutsch.
Soitec S.A. · ISIN: FR0013227113 · WKN: A2DKAC · Handelssymbol: SOH1 · US-Handelssymbol: SLOIF
NVIDIA Corporation · ISIN: US67066G1040 · WKN: 918422 · Handelssymbol: NVD · US-Handelssymbol: NVDA
Häufige Fragen zur STMicroelectronics Aktie
Warum fiel die STMicroelectronics Aktie am Dienstag um mehr als zehn Prozent?
Eine eigene schlechte Nachricht gab es nicht. Chipwerte gerieten weltweit unter Druck, weil Anleger die Gewinne vom Wochenanfang mitnahmen.
Wie lautet der Ausblick?
Für das vierte Quartal erwartet der Konzern 4,15 Milliarden Dollar Umsatz und 39,0 Prozent Bruttomarge, jeweils in der Mitte der Spanne.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr legt der Konzern üblicherweise Ende Januar vor.
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