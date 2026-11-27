Die STMicroelectronics-Aktie hat ihre Morgengewinne bis zum Schluss gehalten. Um 17:39 Uhr notierte der Chiphersteller an der Euronext Paris 3,86 Prozent höher bei 37,15 Euro, ein Plus von 1,38 Euro. Das Handelsvolumen lag mit 105 Millionen Euro hoch. STMicroelectronics ist damit zweitstärkster CAC40 Gewinner hinter ArcelorMittal.
STMicroelectronics-Aktie als CAC40 Gewinner: Chipwerte legen zum Wochenschluss zu
Die STMicroelectronics-Aktie schließt am Freitag 3,86 % höher bei 37,15 Euro und ist zweitstärkster CAC40 Gewinner. Anleger positionieren sich wieder in KI-nahen Werten.
CAC40 Gewinner
Warum die STMicroelectronics-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es im Schlussbericht nicht. Laut BFM Bourse profitierte der Markt von einer Neupositionierung der Anleger in KI-nahen Werten nach der jüngsten Korrektur. In Tokio kehrten Käufer laut Reuters zu zuletzt schwachen KI-Titeln zurück, der Nikkei stieg um 2,11 Prozent. Chipwerte wie STMicroelectronics reagieren auf solche Stimmungswechsel besonders stark.
Der Hintergrund: Ein schwankungsfreudiger Wert
Die Aktie hatte am Donnerstag bei 35,77 Euro geschlossen. Tagesausschläge von mehr als 3 Prozent sind bei STMicroelectronics keine Seltenheit. Im dritten Quartal war der Umsatz laut früheren Berichten um 17,9 Prozent auf 3,76 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- STMicroelectronics N.V.
- ISIN
- NL0000226223
- WKN
- 893438
- Handelssymbol
- STMPA (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STM (NYSE)
- Kurs
- 37,15 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:39 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur STMicroelectronics-Aktie
Warum ist die STMicroelectronics-Aktie CAC40 Gewinner? KI-nahe Werte waren wieder gefragt. Die Aktie stieg um 3,86 Prozent auf 37,15 Euro.
Wie hoch war das Handelsvolumen? Laut comdirect rund 105 Millionen Euro.
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