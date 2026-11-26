Die STMicroelectronics-Aktie gehört zum Handelsschluss in Paris zu den Gewinnern des Tages. Um 17:35 Uhr stand das Papier 4,48 Prozent höher bei 35,77 Euro, ein Plus von 1,53 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 34,24 Euro. Als CAC40 Gewinner sichert sich der Chiphersteller den dritten Platz hinter Stellantis und Renault.
STMicroelectronics-Aktie als CAC40 Gewinner: Chipwerte feiern ein Comeback
Die STMicroelectronics-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +4,48 % bei 35,77 Euro. Chipwerte erholen sich europaweit, dazu kommen eigene Nachrichten aus Rousset und von neuen Sensoren.
CAC40 Gewinner
Warum die STMicroelectronics-Aktie heute steigt
Mehrere Faktoren spielen zusammen. Europaweit erholten sich die Halbleiterwerte: Soitec stieg zeitweise um mehr als 6 Prozent, in Taiwan legten Chipwerte kräftig zu. Dazu kommen Meldungen aus dem Unternehmen. Am 24. November stellte STMicroelectronics einen um 30 Prozent kompakteren Abstandssensor mit mehr als 8 Metern Reichweite vor. Am 20. November hatte der Konzern angekündigt, mehr als 100 Millionen Euro in das Werk Rousset zu investieren.
Auch das Gesamtumfeld half. Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem die US-Zollpläne als weniger schädlich eingestuft wurden.
Der Hintergrund: Nach dem Absturz
Die Aktie hatte zuletzt kräftig gelitten. Operativ lief es im dritten Quartal besser: Der Umsatz stieg laut Unternehmen um 17,9 Prozent auf 3,76 Milliarden US-Dollar. Morgan Stanley stuft die Aktie weiterhin mit „Übergewichten“ ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- STMicroelectronics N.V.
- ISIN
- NL0000226223
- WKN
- 893438
- Handelssymbol
- STMPA (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STM (NYSE)
- Kurs
- 35,77 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur STMicroelectronics-Aktie
Warum ist die STMicroelectronics-Aktie CAC40 Gewinner? Chipwerte erholten sich europaweit, und der Konzern meldete neue Sensoren und eine Investition in Rousset. Die Aktie stieg um 4,48 Prozent.
Wie viel investiert STMicroelectronics in Rousset? Laut Ankündigung vom 20. November mehr als 100 Millionen Euro.
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