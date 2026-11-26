Warum ist die STMicroelectronics-Aktie CAC40 Gewinner? Chipwerte erholten sich europaweit, und der Konzern meldete neue Sensoren und eine Investition in Rousset. Die Aktie stieg um 4,48 Prozent.

Wie viel investiert STMicroelectronics in Rousset? Laut Ankündigung vom 20. November mehr als 100 Millionen Euro.