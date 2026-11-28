Tiefer ging es in zwölf Monaten nicht – und schneller nach oben auch nicht. Die Stellantis Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 3,47 Euro. Das sind 15,67 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Am Dienstag hatte sie bei 3,09 Euro ein 52-Wochen-Tief markiert. In New York legte sie am Freitag um 6,28 Prozent auf 3,89 US-Dollar zu.
Stellantis Aktie: Am Dienstag das Jahrestief, am Freitag 16 Prozent höher – dreht der Autoriese bei 3 Euro?
Vor einem Jahr kostete die Stellantis Aktie mehr als 10 Euro. Diese Woche fiel sie auf 3,09 Euro – und erholte sich kräftig. Der Konzern verspricht Milliarden für Italien und stoppt Bänder in Frankreich.
Stellantis N.V. · ISIN: NL00150001Q9 · WKN: A2QL01 · Handelssymbol: 8TI · US-Handelssymbol: STLA
Der Absturz
Zwei Drittel in einem Jahr verloren
Anfang Dezember 2025 notierte die Aktie noch bei 10,50 Euro. Seitdem hat der Konzern hinter Marken wie Peugeot, Fiat, Opel und Jeep rund zwei Drittel seines Börsenwerts eingebüßt. Schwache Verkäufe in Europa und Nordamerika, hohe Kosten und die Konkurrenz aus China haben die Margen aufgezehrt.
Die Gegenbewegung dieser Woche kam mit dem Gesamtmarkt. Am Mittwoch und Donnerstag stieg die Aktie an deutschen Handelsplätzen um rund fünf und acht Prozent.
Bei 3 Euro wird Stellantis bewertet, als sei die Zukunft des Konzerns offen. 16 Prozent Erholung ändern daran wenig. Wer bei 10 Euro gekauft hat, braucht fast eine Verdreifachung, um wieder dort zu stehen.
Die Nachrichten
Geld für Italien, Pause in Frankreich
Die Meldungen der Woche zeigen, wie der Umbau aussieht. Das Management stellte am Donnerstag Investitionen von mehr als fünf Milliarden Euro für neue Modelle aus italienischen Werken in Aussicht. Gleichzeitig unterbricht Stellantis nach Medienberichten die Produktion in drei französischen Werken bis Januar 2027. Außerdem richtet der Konzern seine Motorsportaktivitäten neu aus und beendet Werksprogramme.
Analysten bleiben zurückhaltend. Eine kanadische Bank senkte am 20. November 2026 ihr Kursziel von 4 auf 3 Euro und blieb bei einer neutralen Einstufung – vor der jüngsten Erholung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die offene Frage lautet, ob die neuen Modelle bei steigenden Kosten und härterem Wettbewerb genug Käufer finden.
Häufige Fragen zur Stellantis Aktie
Wo steht die Stellantis Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 3,47 Euro; auf Wochensicht ein Plus von 15,67 Prozent.
Wo lag das Tief?
Bei 3,09 Euro am 24. November 2026.
Wie weit ist das Jahreshoch entfernt?
Das 52-Wochen-Hoch lag bei 10,50 Euro; die Aktie müsste sich dafür fast verdreifachen.
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