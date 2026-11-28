Tiefer ging es in zwölf Monaten nicht – und schneller nach oben auch nicht. Die Stellantis Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 3,47 Euro. Das sind 15,67 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Am Dienstag hatte sie bei 3,09 Euro ein 52-Wochen-Tief markiert. In New York legte sie am Freitag um 6,28 Prozent auf 3,89 US-Dollar zu.