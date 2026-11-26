Warum ist die Stellantis-Aktie heute CAC40 Gewinner? Die Branche profitiert von der EU-Quote für chinesische Hybridautos, dazu kam eine allgemeine Marktrally. Die Aktie stieg um 8,91 Prozent.

Wie tief stand die Stellantis-Aktie zuletzt? Am Mittwoch testete sie die Unterstützung bei 3,12 Euro, ein Niveau nahe dem Fünf-Jahres-Tief.