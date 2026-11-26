Was für ein Comeback an der Börse Paris: Die Stellantis-Aktie hat am Donnerstag als stärkster Wert im CAC 40 geschlossen. Zum Handelsende um 17:35 Uhr stand das Papier 8,91 Prozent höher bei 3,5255 Euro, ein Plus von 0,29 Euro. Damit ist Stellantis der CAC40 Gewinner des Tages, nachdem die Aktie zuvor auf ein Fünf-Jahres-Tief gerutscht war.
Stellantis-Aktie als CAC40 Gewinner: Fast neun Prozent Plus nach dem Fünf-Jahres-Tief
Die Stellantis-Aktie ist der klare CAC40 Gewinner des Donnerstags: +8,91 % auf 3,5255 Euro zum Handelsschluss. Rückenwind kommt aus Brüssel, wo Quoten für chinesische Hybridautos beschlossen wurden.
CAC40 Gewinner
Warum die Stellantis-Aktie heute so stark steigt
Der wichtigste Impuls kam aus Brüssel. Die EU begrenzt die Einfuhr chinesischer Hybrid- und Plug-in-Hybridautos auf 350.000 Fahrzeuge pro Jahr, ab dem 1. Dezember. Laut Branchenberichten ist das weniger als die Hälfte der für 2026 erwarteten 800.000 Fahrzeuge. Chinesische Marken kamen in der ersten Jahreshälfte 2026 auf 25 Prozent des Plug-in-Hybridmarktes in Europa, 2024 waren es noch 2 Prozent. Für europäische Hersteller wie Stellantis entspannt die Quote den Preisdruck. Der Sektor drehte schon am Mittwoch nach oben und legte am Donnerstag nach.
Dazu kam das freundlichere Gesamtmarkt-Umfeld. Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet, und die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen. Nach Angaben von Idéal Investisseur legten 38 der 40 Indexwerte zu.
Der Hintergrund: Eine Aktie am Boden
Der Absturz war brutal: Auf Sicht von einem Jahr hat die Aktie nach Angaben von Idéal Investisseur 62 Prozent verloren, auf drei Monate 23 Prozent. Milano Finanza berichtete Mitte November von einem Börsenwert von nur noch rund 9,5 Milliarden Euro. Zuletzt testete der Kurs am Mittwoch die Unterstützung bei 3,12 Euro. Der Hedgefonds Marshall Wace hatte seine Leerverkaufsposition bis Mitte November auf 2,11 Prozent ausgebaut.
Gleichzeitig gibt es operative Belastungen: Im Werk Sochaux soll die Produktion nach dem Ende der Nachtschicht ab Januar 2027 von 1.050 auf 850 Fahrzeuge pro Tag sinken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stellantis N.V.
- ISIN
- NL00150001Q9
- WKN
- A2QL01
- Handelssymbol
- STLAP (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STLA (NYSE)
- Kurs
- 3,5255 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Stellantis-Aktie
Warum ist die Stellantis-Aktie heute CAC40 Gewinner? Die Branche profitiert von der EU-Quote für chinesische Hybridautos, dazu kam eine allgemeine Marktrally. Die Aktie stieg um 8,91 Prozent.
Wie tief stand die Stellantis-Aktie zuletzt? Am Mittwoch testete sie die Unterstützung bei 3,12 Euro, ein Niveau nahe dem Fünf-Jahres-Tief.
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