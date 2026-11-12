Starbucks Aktie vor der nächsten Kursrally?

Während der Gewinn je Aktie mit 0,92 Dollar die Erwartungen von 0,88 Dollar übertroffen habe, sei der Umsatz mit 9,47 Mrd. Dollar leicht unter dem Analystenkonsens von 9,54 Mrd. Dollar geblieben. Das habe vor allem am internationalen Geschäft gelegen, das zuletzt nicht mehr ganz an die Dynamik der Vorquartale habe anknüpfen können. Am Ende hätten für Anleger jedoch die positiven Aspekte überwogen. So habe sich die Entwicklung im Heimatmarkt USA weiter verbessert. Steigende Margen in Nordamerika und eine stabilisierte Kundenfrequenz würden dafür sprechen, dass die Restrukturierung zunehmend Wirkung zeige. Entsprechend habe Starbucks den Gewinnausblick für 2027 auf 3,30 bis 3,50 Dollar je Aktie angehoben. Bislang habe die Zielspanne bei 3,10 bis 3,30 Dollar gelegen. Positiv aufgenommen worden sei zudem das neue Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. Dollar. Es ersetze das bisherige Programm und unterstreiche das Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung. (Ausgabe 45/2026)