Am 26. Januar kostete die Standard Lithium Aktie noch 6 Dollar. Am Freitag schloss sie an der NYSE American bei 1,08 Dollar – ein Tagesplus von 4,9 Prozent, aber 82 Prozent unter dem Hoch. Das Zwölf-Monats-Tief liegt bei 0,96 Dollar. Der Börsenwert ist auf rund 267 Millionen Dollar geschrumpft. Dabei arbeitet das Unternehmen an einem Projekt, das 1,5 Milliarden Dollar kosten und die USA unabhängiger von Lithiumimporten machen soll. Die Frage ist nur noch: Kommt das Geld zusammen?
Standard Lithium Aktie: Entscheidung verschoben, 40 Millionen Dollar entgehen – jetzt hängt alles an einem Milliardenkredit
Die Standard Lithium Aktie hat seit Januar mehr als 80 Prozent verloren und notiert nur noch knapp über einem Dollar. Die Investitionsentscheidung für das Vorzeigeprojekt in Arkansas rutscht ins Jahr 2027, eine Zahlung des Partners Equinor fällt weg. Gleichzeitig sind die Abnehmer gefunden und ein Kreditpaket über mehr als 1,2 Milliarden Dollar ist in Arbeit. Die große Analyse: was auf dem Spiel steht und welche Szenarien für die Standard Lithium Aktie jetzt zählen.
Die Verschiebung
Aus Jahresende wird Ende März
Noch Anfang November hieß es, die endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt South West Arkansas falle bis Jahresende. Mit den Quartalszahlen am 12. November kam die Korrektur: Die Entscheidung wird nun bis Ende des ersten Quartals 2027 erwartet. Der Grund ist die Finanzierung. Die Gespräche mit den Exportkreditagenturen dauern länger als geplant.
Das hat einen Preis. Der norwegische Partner Equinor hätte 40 Millionen Dollar gezahlt, wenn die Entscheidung bis zum 1. Januar 2027 gefallen wäre. Vorstandschef David Park sagte den Analysten, man solle davon ausgehen, dass diese Zahlung entfällt. Standard Lithium muss damit mehr eigenes Kapital aufbringen. Am 20. November verlor die Standard Lithium Aktie an einem Tag 9 Prozent.
Die Finanzierung
Drei Staatsbanken und ein Zuschuss aus Washington
Die Bausteine liegen auf dem Tisch. Das Gemeinschaftsunternehmen Smackover Lithium strebt einen vorrangig besicherten Projektkredit von mehr als 1,2 Milliarden Dollar an – mehr als die zunächst geplanten bis zu 1,1 Milliarden Dollar. Beteiligt sind die Exportkreditagenturen der USA, Kanadas und Norwegens. Laut Management ist die Prüfung weitgehend abgeschlossen. Dazu kommt ein Zuschuss des US-Energieministeriums über 225 Millionen Dollar.
Dem stehen Baukosten von rund 1,5 Milliarden Dollar gegenüber. Kredit und Zuschuss decken rechnerisch den größten Teil. Offen ist, wie viel zusätzlich für Reservekonten, Kostenpuffer und Betriebskapital nötig wird – darüber wird noch verhandelt. Standard Lithium selbst hatte Ende September 118,1 Millionen Dollar in der Kasse und keine Schulden.
Das Projekt
Lithium aus Sole – ohne Verdunstungsbecken
South West Arkansas soll in der ersten Stufe 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr liefern, gewonnen aus der Sole der Smackover-Formation mit direkter Lithiumextraktion. Die Demonstrationsanlage hat nach Unternehmensangaben mehr als 42 Millionen Gallonen Sole verarbeitet und mehr als 95 Prozent des Lithiums zurückgewonnen. Die Produktion soll 2029 beginnen.
Wichtig für die Banken: Der Absatz ist gesichert. Der koreanische Batteriehersteller LG Energy Solution nimmt zehn Jahre lang 8.000 Tonnen pro Jahr ab, der Rohstoffhändler Trafigura den Rest – zusammen bis zu 20.000 Tonnen jährlich. Und in Ost-Texas wartet mit dem Projekt Franklin bereits das nächste Vorhaben: Eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie nennt bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr.
Die Abnehmer stehen, die Technik läuft. Was fehlt, ist die Unterschrift der Banken.
Die Szenarien
Drei Wege für die Standard Lithium Aktie
Der Kredit steht bis März
Dann fällt die Investitionsentscheidung, der Bau beginnt im zweiten Quartal 2027. Das größte Einzelrisiko wäre vom Tisch.
Weitere Verzögerung
Ziehen sich die Verhandlungen erneut, wächst der Zweifel – und die Kasse schrumpft weiter.
Kapitalerhöhung
Braucht Standard Lithium für seinen Eigenanteil frisches Geld, wäre das beim aktuellen Kurs für Altaktionäre teuer.
Häufige Fragen zur Standard Lithium Aktie
Wann fällt die Investitionsentscheidung für South West Arkansas?
Standard Lithium erwartet sie bis Ende des ersten Quartals 2027. Zuvor war das Jahresende 2026 angepeilt.
Warum ist die Standard Lithium Aktie gefallen?
Wegen der verschobenen Entscheidung, der entfallenden Zahlung von Equinor und des Einbruchs beim Lithiumpreis.
Wie hoch war der Verlust im dritten Quartal?
36,7 Millionen Dollar, nach 6,1 Millionen Dollar im Vorjahr. Darin enthalten ist eine Bewertungsanpassung von 41 Millionen Dollar.
Wer sind die Abnehmer des Lithiums?
LG Energy Solution mit 8.000 Tonnen pro Jahr über zehn Jahre sowie Trafigura – zusammen bis zu 20.000 Tonnen jährlich.
Stammdaten der Standard Lithium Aktie
- Unternehmen
- Standard Lithium Ltd.
- ISIN
- CA8536061010
- WKN
- A2DJQP
- Handelssymbol Frankfurt
- S5L
- US-Handelssymbol
- SLI (NYSE American), auch TSX Venture: SLI
- Schlusskurs
- 1,08 Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs NYSE American vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: Equinor (ISIN NO0010096985, WKN 675213, Handelssymbol EQNR in Oslo und an der NYSE), LG Energy Solution (ISIN KR7373220003, WKN A3DCWX, Handelssymbol 373220 in Seoul) und Lithium Americas (ISIN CA53681J1030, WKN A3ERHF, US-Handelssymbol LAC an der NYSE).
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