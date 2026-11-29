Noch Anfang November hieß es, die endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt South West Arkansas falle bis Jahresende. Mit den Quartalszahlen am 12. November kam die Korrektur: Die Entscheidung wird nun bis Ende des ersten Quartals 2027 erwartet. Der Grund ist die Finanzierung. Die Gespräche mit den Exportkreditagenturen dauern länger als geplant.

Das hat einen Preis. Der norwegische Partner Equinor hätte 40 Millionen Dollar gezahlt, wenn die Entscheidung bis zum 1. Januar 2027 gefallen wäre. Vorstandschef David Park sagte den Analysten, man solle davon ausgehen, dass diese Zahlung entfällt. Standard Lithium muss damit mehr eigenes Kapital aufbringen. Am 20. November verlor die Standard Lithium Aktie an einem Tag 9 Prozent.