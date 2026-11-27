Standard-Life-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Versicherer steigt um 2,0 Prozent – Finanzwerte gefragt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:25 1 Min.

Die Standard-Life-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine breite Stärke bei Finanzwerten stützt den Altersvorsorge-Konzern.

Standard-Life-Aktie bei Tradegate, 10,87 Euro (17:20 Uhr) +1,97 % Kursgewinn je Aktie +0,21 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 16.487 Euro Die Standard-Life-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 1,97 Prozent auf 10,87 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz lag bei knapp 16.500 Euro. Die Hintergründe Der Sektor zieht an Am Freitag waren Finanzwerte breit gefragt: Prudential gewann bei Xetra 3,62 Prozent, Lloyds 3,47 Prozent. Als Anbieter von Altersvorsorge und Versicherungen profitiert Standard Life von steigenden Märkten. Die Standard-Life-Aktie folgt damit dem Sektor; eine Einzelnachricht ist nicht belegt. Was dagegen spricht Der Konzern hängt an Märkten und Zinsen.

Der Tradegate-Kurs ersetzt keinen Londoner Schluss. Steckbrief Unternehmen Standard Life Kurs 10,87 Euro Veränderung +1,97 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:20 Uhr Warum steigt die Standard-Life-Aktie?

Eine gute Stimmung bei Finanzwerten stützt den Kurs. Wie belastbar ist der Kurs?

Bei knapp 16.500 Euro Umsatz solide, ersetzt aber nicht den Londoner Schluss.

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