Die Standard-Life-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 1,97 Prozent auf 10,87 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz lag bei knapp 16.500 Euro.
Standard-Life-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Versicherer steigt um 2,0 Prozent – Finanzwerte gefragt
Die Standard-Life-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine breite Stärke bei Finanzwerten stützt den Altersvorsorge-Konzern.
Die Hintergründe
Der Sektor zieht an
Am Freitag waren Finanzwerte breit gefragt: Prudential gewann bei Xetra 3,62 Prozent, Lloyds 3,47 Prozent. Als Anbieter von Altersvorsorge und Versicherungen profitiert Standard Life von steigenden Märkten.
Die Standard-Life-Aktie folgt damit dem Sektor; eine Einzelnachricht ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Standard Life
- Kurs
- 10,87 Euro
- Veränderung
- +1,97 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:20 Uhr
Warum steigt die Standard-Life-Aktie?
Eine gute Stimmung bei Finanzwerten stützt den Kurs.
Wie belastbar ist der Kurs?
Bei knapp 16.500 Euro Umsatz solide, ersetzt aber nicht den Londoner Schluss.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.